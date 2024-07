Alfonso Cuarón Será Galardonado por su Trayectoria en Festival de Locarno en Suiza

El reconocido director, productor y guionista mexicano Alfonso Cuarón será galardonado por su trayectoria cinematográfica en el Festival Internacional de Cine de Locarno.

Mediante un comunicado, los organizadores del prestigioso certamen suizo, que celebrará su 77ª edición, informaron su decisión de dar su Lifetime Achievement Award a un "artista camaleónico contemporáneo capaz de superar cualquier reto"

La directora artística del certamen, Giona Nazzaro, calificó el cine del mexicano como "profundamente ecléctico", capaz de captar la imaginación y tocar el corazón de millones de espectadores.

El festival suizo también destacó la capacidad del cineasta para dirigir actores con gran seguridad, "sublimando el talento de los intérpretes y haciendo sus actuaciones tan icónicas que a menudo se encuentran entre las mejores de sus carreras".

Alfonso Cuarón nació en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México (CDMX), en 1961. Se inició en el mundo del cine a principios de los noventa con su ópera prima Sólo con tu pareja, que escribió junto a su hermano Carlos y por la que obtuvo un gran reconocimiento de la crítica nacional e internacional.

A lo largo de los siguientes años Cuarón dirigió las adaptaciones cinematográficas de famosas novelas como Grandes esperanzas de Charles Dickens, Harry Potter y el prisionero de Azkaban de J.K. Rowling o Hijos de los hombres de P.D. James.

Sin embargo, sus largometrajes más premiados no llegarían hasta dos décadas más tarde, haciéndose en 2013 con un total de siete Oscar por la película Gravity y en 2018 con otras tres estatuillas por el filme en blanco y negro Roma.

Alfonso Cuarón actualmente se encuentra trabajando en la dirección de Disclaimer, una serie de suspense protagonizada por Cate Blanchett y Kevin Kline que verá la luz el próximo octubre.

El Festival de Locarno confirmó que Alfonso Cuarón estará presente en la ciudad suiza el próximo 11 de agosto de 2024 para recibir el galardón honorífico con el que han sido premiadas otras figuras destacadas del mundo del cine como los actores Harrison Ford y Alain Delon, así como el director italiano Dario Argento.

