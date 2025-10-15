Cazzu Conquista al Auditorio Nacional: "Me Gusta Ser Imperfecta"

Cazzu conquistó por primera vez el Coloso de Reforma en la Ciudad de México como parte de su gira Latinaje, reafirmando su estatus como una de las artistas más poderosas del movimiento urbano.

Con una puesta en escena teatral, la argentina dio pie a Latinaje, la novela, deslumbrando con atuendos elegantes y sensuales en una entrada triunfal que hizo retumbar el recinto ante la euforia de los suyos.

Sus seguidores, quienes la admiran como un símbolo de empoderamiento, sensibilidad y arte sin etiquetas, iluminaron las butacas con luces amarillas y blancas, rindiéndole ovaciones a cada movimiento, cariño que la artista correspondió con emoción y gratitud.

Mi primer Auditorio. Es un logro bien grande porque toda mi vida trabajé para poder llevar mi música a diferentes lugares.

Es un placer para mi estar aquí esta noche, no me alcanzan las palabras para expresar la felicidad y el orgullo que tengo de estar compartiendo este momento aquí con ustedes y quiero darles las gracias por haber comprado su entrada, por haber venido hasta acá.

Música llena de fuerza y sensualidad

La velada continuó con temas como Jefa, Nena trampa, Nada, La cueva, entre coreografías y números llenos de fuerza y sensualidad.

Con timidez y momentos de vulnerabilidad, la sudamericana se mostró auténtica ante su público.

Y se me sale aquí y que tiene mucha celulitis. Y que la gente que me critica por esas cosas, en realidad, yo las brazo porque a mí me gusta ser imperfecta, ser como soy. A mí me gusta como son ustedes

Cazzu también rindió homenaje a grandes de la música como Facundo Cabral y también a Thalía, de quien expresó su admiración.

Con dos fechas agotadas en la capital, la Jefa del Trap continuará su gira por Guadalajara, Monterrey, Mérida y Puebla, en un momento cumbre de su carrera.

