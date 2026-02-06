La modelo Cristina Pérez Galcenco fue hallada in vida en su departamento en Caleta Vélez, en Málaga, al sur de España. La agencia Pasarela Campoamor confirmó la muerte de la modelo de 21 años.

Cristina Pérez Galcenco fue hallada muerte el pasado 3 de febrero. La revista ¡Hola! señaló que la muerte de la joven ha representado “una terrible sorpresa” para la familia, que aún está devastada por el hecho.

La revista también informó que Tatiana, madre de Cristina, también confirmó el fallecimiento de la modelo. A través de redes sociales, la familia compartió una esquela donde informó que realizará una misa en honor a la joven el próximo sábado 7 de febrero, en Asturias, al norte de España.

Sus familiares y amigos ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa que se celebrará el próximo 7 de febrero a las 17:00 horas en la Iglesia Parroquial San Félix de Lugones.

Cristina Pérez Galcenco, modelo fallecida a los 21 años, y su madre. Foto: Instagram @tatiana.galcenco

Atribuyen muerte de modelo a causas naturales

Cristina Pérez Galcenco era hija de Tatiana Galcenco, quien también se dedicó al modelaje, y Nacho Pérez Solmo, quien fue portero del Sporting de Gijón en los años setenta.

Cabe señalar que las autoridades de Málaga no encontraron signos de violencia durante la investigación realizada en el departamento de la modelo. Hasta el momento su muerte se atribuye a causas naturales, según informaron medios locales.

