Fátima Bosch y Kevin Álvarez: el Fugaz Noviazgo Que Se Volvió Mediático en 2025

Kevin Álvarez se ha convertido en el exnovio más comentado de los últimos días. Después de que Fátima Bosch se alzara con el título de Miss Universo 2025, la audiencia no pudo evitar recordar la breve relación que la reina de belleza y el futbolista mantuvieron en 2023. El 20 de noviembre pasado, la tabasqueña se coronó como la mujer más bella del mundo, desde ese día, el fugaz noviazgo se volvió mediático.

Fátima Bosch destacó de las más de 120 concursantes de Miss Universo 2025, que se dieron cita en Tailandia para participar en las actividades previas a la coronación. Del total de participantes, el jurado eligió a las primeras 30 seleccionadas, después hubo un top 12, luego un top cinco y por último se nombró a las tres finalistas: México, Tailandia y Venezuela. La mexicana fue elegida como reina.

Fotos: Fátima Bosch: Ganadora Miss Universo 2025 y un Ejemplo de Dignidad

El fugaz noviazgo de Fátima Bosch y Kevin Álvarez

Los medios de comunicación deportivos fueron los primeros en vincular a Kevin Álvarez con Fátima Bosch. De acuerdo con publicaciones especializadas en futbol, los rumores de una posible relación entre el jugador del América y la Miss Universo 2025 iniciaron en septiembre de 2023. Junto a la publicación de noticias en medios como Fox y Juan Futbol, cuentas de fans del futbolista en Tik Tok publicaron algunas fotos y videos que habrían confirmado el noviazgo.

Una de las imágenes muestra a Fátima Bosch tomándole el rostro a Kevin; en otra están en un elevador y ella hace una selfie mientras él la besa, y en una más se les ve preparando un pastel, mientras usan un mandil y un gorro de chef. El clip muestra cómo ella se acerca a besarlo en la mejilla. Los usuarios de la red social sospechan que las imágenes fueron tomadas de la sección Close Friends de Instagram.

La relación habría durado muy poco, pues en una trasmisión del podcast que Álvarez tenía con el exfutbolista Miguel Layún y con Igor Lichnovsky, llamado La Triiisecta, el futbolista habló del fin de su relación con quien ganó el certamen Flor Tabasco en 2018.

En la conversación de finales de noviembre se escucha a Layún cuestionando a Kevin Álvarez sobre si tenía novia, a lo que él contesta "Ya no". Después Lichnovsky insiste: "¿Y la gente sabía que tenías novia?. El americanista contestó "Algunas personas", después de lo cual mencionó: "La estoy pasando raro". En el clip se escucha y se ve a Lichnovsky asegurando que, tras el rompimiento con Fátima Bosch, Kevin Álvarez la había pasado mal.

Quién es Kevin Álvarez

Kevin Álvarez Campos nació en Colima en 1999. Su carrera profesional comenzó en las fuerzas básicas del Club Pachuca, donde debutó en Copa en 2018 y en Liga MX en 2019. Con los Tuzos, Álvarez se consolidó como una pieza clave de la defensa, lo que le valió obtener el prestigioso Balón de Oro como el Mejor Lateral de la Liga MX en 2022. Ese mismo año, consiguió su primer título de liga, el Torneo Apertura 2022. Fue convocado para formar parte de la Selección Mexicana en el Mundial Catar 2022.

En junio de 2023, fue fichado por el Club América. Tras su llegada al equipo de Coapa, logró su segundo título de liga en el primer torneo, el Apertura 2023. En 2024, contribuyó al bicampeonato de la Liga MX (Apertura 2023 y Clausura 2024) y a la obtención del título de Campeón de Campeones.

En 2020, Kevin Álvarez comenzó una relación sentimental con la también futbolista Nailea Vidrio, que duró aproximadamente dos años. Estuvieron juntos mientras ambos jugaban en el Pachuca. Nailea Vidrio es hija del exfutbolista y seleccionado Manuel Vidrio.

Kevin Álvarez también había sido relacionado en redes sociales con la influencer Domelipa.

Historias relacionadas

El Reencuentro de Valerie y David de Beverly Hills 90210 que Desbloqueará tu Nostalgia

Fey Encabeza Megaconcierto por El Día Mundial del Sida 2025, Quién Más Integra El Cartel

Pepe Aguilar Pide Parar el "Argüende" Entre "Chavas": "Todos Estamos en el Mismo Barco"