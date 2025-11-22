El Reencuentro de Valerie y David de Beverly Hills 90210 que Desbloqueará tu Nostalgia

¡Directo al corazón de los 90! Brian Austin Green y Tiffani Amber Thiessen, coprotagonistas de la icónica serie adolescente Beverly Hills, se reencontraron en un evento benéfico que se realizó en Los Ángeles. Quienes también fueron pareja en la década de los 90 fueron fotografiados sonriendo y conversando, después de 35 años del estreno de la serie noventera.

La serie de Darren Star y Aaron Spelling estuvo protagonizada por Jason Priestley y Shannen Doherty, quienes compartieron créditos con Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Luke Perry, Brian Austin Green, Tori Spelling y Tiffani Amber Thiessen. La historia sigue a Brandon y Brenda Walsh, quienes se mudan de Minnesota a Beverly Hills, y se integran a la secundaria local, donde conocerán a Kelly, Steve, Donna, Dylan y David.

El Reencuentro de David y Valerie de Beverly Hills 90210

Brian Austin Green y Tiffani Amber Thiessen se encontraron en el Crypto.com Arena, de Los Ángeles, el pasado 20 de noviembre. Los actores, que fueron pareja en la vida real entre 1992 y 1995 cuando actuaban en el drama adolescente, se mostraron muy sonrientes, aclarando los rumores de asperezas pasadas.

Brian Austin Green, quien dio vida a David Silver, y Tiffani Amber Thiessen, que interpretó a Valerie Malone, se reencontraron públicamente por primera vez en tres décadas.

El romance de las estrellas de Beverly Hills 90210 fue uno de los más seguidos de la década de los 90. Mientras que David Silver formó parte del libreto de la serie desde la temporada uno, Valerie Malone se unió al elenco en la quinta temporada, justo cuando su relación con Green ya estaba establecida fuera de la pantalla.

Después de muchos años, a principios de este 2025, Green confirmó que fue un desafío lidiar con las escenas románticas de su novia y sus compañeros de reparto. Por su parte, Thiessen, también habló de aquellos tiempos, señaló que tener a su novio en el set, en esas circunstancias, sí fue incómodo.

Actualmente Tiffany Amber Thiessen está casada con Brady Smith y Green está comprometido con Sharna Burgess, con quien tiene un hijo, y procreó otros tres más con su exesposa Megan Fox.

Esta no es la primera vez que los miembros de la serie son captados juntos. En 2019, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green, Shannen Doherty, Ian Ziering, Jennie Garth y Tori Spelling estuvieron juntos en una gira de prensa de TCA en el Hotel Beverly Hilton.

Tras el fin de la serie, Tori Spelling y Jennie Garth se han visto en varias ocasiones.

