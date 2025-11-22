Miss Jamaica, En Cuidados Intensivos Tras Caída en Escenario de Miss Universo 2025

Miss Jamaica sigue hospitalizada en Tailandia. Gabrielle Henry sufrió una caída en el escenario principal, durante la ronda preliminar de vestidos de noche. De acuerdo con una actualización de su estado de salud, la concursante jamaiquina se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Miss Universo Jamaica 2025, Gabrielle Henry, sufrió una caída en el escenario principal durante la ronda preliminar de vestidos de noche. En aquel momento, la Organización Miss Universo Jamaica informó que Henry había sido trasladada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit, en donde estaba siendo atendida sin presentar lesiones que pusieran su vida en peligro.

Video: Fátima Bosch Manda Mensaje tras Ganar Miss Universo 2025: ¿Qué Dijo la Nueva Reina de Belleza?

Nota relacionada: Participante de Miss Universo Cae del Escenario luego de Pasarela; Así el Momento

Miss Jamaica, En Cuidados Intensivos

En la más reciente actualización del estado de salud de Gabrielle Henry, la doctora que la atiende mencionó que la participante no se encuentra tan bien como se esperaba, "pero el hospital continúa tratándola adecuadamente". Miss Jamaica deberá permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos durante al menos siete días, mientras los médicos continúan monitoréandola y dándole atención especializada.

Miss Jamaica informó que la reina de belleza está acompañada por su hermana, Phylicia Henry-Samuels, y por su madre, Maureen Henry. La organización pidió compasión, sensibilidad y privacidad a los usuarios de redes sociales para evitar comentarios negativos, desinformación o especulaciones.

Historias relacionadas:

Pepe Aguilar Pide Parar el "Argüende" Entre "Chavas": "Todos Estamos en el Mismo Barco"

¿Cuál es el Millonario Premio de Fátima Bosch por ser Miss Universo 2025? Corona, Casa y Más

Así Se Armaba la Fiesta: DJ del Baby’O Revela las Canciones Con las Que Encendía las Noches