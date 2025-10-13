¿Quién es Felicia Mercado? 4 datos que quizá no conocías sobre ella

Felicia Mercado es una de esas actrices que ha marcado época en la televisión mexicana, y ahora se una a Las Estrellas Bailan en Hoy, el concurso de baile del Programa Hoy en el que diversas celebridades sacan sus mejores pasos.

Por eso te vamos a contar algunos datos de Felicia que quizá no conocías.

¿Quién es Felicia Mercado?

Felicia Mercado Agud nació el 17 de diciembre de 1959, en Tijuana, Baja California. Fue reina de belleza, de hecho, representó a México en el concurso Miss Universo en 1977.

Felicia también es presentadora y actriz de cine y televisión. Muy probablemente la recuerdes por sus papeles de villana en telenovelas como Rosa Salvaje y Lazos de Amor.

Su gran salto a la fama llegó cuando reemplazó a Edith González como Leonela en "Rosa Salvaje", y desde entonces no paró. Con una presencia imponente y una mirada que lo decía todo, Felicia se convirtió en una de las "malas" favoritas del público durante las décadas de los 80 y 90.

Pero más allá de sus personajes intensos, Felicia también ha brillado por su elegancia, su versatilidad y su larga trayectoria tanto en México como en producciones internacionales.

En cuanto a su vida privada, Felicia se casó en 1996 con Eugene Santoscoy y ambos tienen una hija llamada Ivana.

¿Cuántos años tiene Felicia Mercado?

Felicia Mercado tiene 65 años.

¿En qué telenovelas aparece Felicia Mercado?

Felicia Mercado ha aparecido en más de una veintena de telenovelas y películas. Entre las que destacan, Rosa Salvaje, en el papel de Leonela, donde sustituyó a Edith González; Lazos de Amor, donde compartió crédito con las tres versiones de Lucero, Cañaveral de Pasiones, Amigas y Rivales, Sortilegio, Teresa, y más recientemente en La Casa de al lado y Gloria Trevi: Ellas soy yo.

¿Cómo fue la relación entre Felicia Mercado y Verónica Castro en Rosa Salvaje?

Recientemente, Felicia Mercado ocupó el centro de los reflectores al hablar de su relación con Verónica Castro durante las grabaciones de la telenovela Rosa Salvaje.

"La verdad no tuvimos una buena relación cuando trabajamos, no tuvimos ninguna, ni buena ni mala", declaró la actriz. También calificó a Castro como una persona "muy complicada".

