Laura Pausini Sorprende al Papa León XIV en el Vaticano con una Grabación Inédita

Laura Pausini protagonizó un "día surrealista y extraordinario", luego de haberse encontrado con el Papa este miércoles en el Vaticano. La cantante italiana fue reconocida con el Premio Icono Global de Mujeres en la Música de Billboard, que recibió en presencia del Papa León XIV. En agradecimiento, Pausini le ofreció algo muy personal: una canción.

La cantante compartió en redes sociales un carrusel de imágenes en el que la audiencia pudo ser testigo de la convivencia. Laura Pausini se ve profundamente conmovida al momento de entregarle el sobre con la canción. Después de unos minutos de conversación, la intérprete bromeó con el Papa y no se pudo contener las ganas de tocarlo y decirle: "El original"

Video: Exclusiva N+ | Laura Pausini Reinventa "Mi Historia Entre Tus Dedos" para Nuevo Disco

Nota relacionada: Laura Pausini Abre su Corazón Entre Recuerdos, Canciones y Escenarios

Laura Pausini sorprende al Papa León XIV en el Vaticano

Usando un conjunto negro, color que la acompañó incluso en las uñas, Laura Pausini fue reconocida por su talento y por su compromiso para inspirar y unir a generaciones de todo el mundo.

Agradezco a Billboard Italia por elegirme para representar la voz femenina, como lenguaje universal de paz y solidaridad.

Además de fotos, el carrusel incluye videos, en uno de ellos se ve a Pausini entregándole al Papa la pieza inédita, descrita como "una canción que me ha encantado desde que la cantaba en la iglesia de niña".

En su cuenta de Instagram, la cantante agregó que le dedicó al Papa Fratello sole Sorella luna de Claudio Baglioni, se trata de un tema inspirado en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, "quien será el santo patrón de Italia el próximo año", según compartió la ganadora del Globo de Oro.

Laura Pausini agregó: "fue un momento y un encuentro que siempre recordaré".

La única copia de la grabación quedará en posesión del pontífice.

Durante el encuentro, Billboard Italia entregó al pontífice una placa simbólica en la que se busca defender "la importancia de que las voces de las mujeres en el mundo de la música sean cada vez más reconocidas y escuchadas", informó EFE.

Historias relacionadas:

Mon Laferte Reacciona a La Interpretación Que Hizo Dua Lipa de Tu Falta de Querer

Adele Llegará al Cine: ¿En Cuál Película Participará la Ganadora del Grammy?

Blunt, Undibel, la 13-14: ¿Qué Significan las Palabras Enigmáticas del Nuevo Disco de Rosalía?