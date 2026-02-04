Lucía Mendez Da el Último Adiós a Pedro Torres con un Conmovedor Mensaje

La actriz y cantante Lucía Méndez rindió un sentido y emotivo homenaje a Pedro Torres, productor de televisión mexicano con quien compartió una historia de amor y vida familiar, tras confirmarse su fallecimiento el pasado 30 de enero de 2026.

El también pionero detrás de exitosos formatos que marcaron época en la televisión nacional, falleció a los 72 años, tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que deterioró su salud en los últimos meses de su vida.

"Anoche en una Unión Familiar Dijo No Puedo Un Segundo Más": Hermano del Productor Pedro Torres

El mensaje de Lucía Mendez

A través de su cuenta oficial de Instagram, Méndez compartió un sentido mensaje acompañado de imágenes que recorren distintos momentos de su historia juntos, en el que destacó que, aunque el productor ya no esté físicamente, su presencia seguirá viva en sus recuerdos y en el corazón de quienes lo amaron.

“Hay amores que no se van… se transforman en recuerdos, en gratitud, en silencio que acompaña”, escribió la artista, refiriéndose al vínculo profundo que los unió incluso después de su separación.

La actriz agradeció “por todo lo que fue, por lo que dimos y por lo que siempre vivirá en mi corazón”, palabras que reflejan no solo el dolor de la despedida, sino también la gratitud por los años compartidos.

La historia de amor de Lucía Mendez y Pedro Torres

Méndez y Torres contrajeron matrimonio en 1988, y de esa unión nació su único hijo en común, llamado Pedro Antonio. Aunque la relación terminó en 1996, ambos mantuvieron una relación cercana basada en el respeto mutuo y la crianza compartida de su hijo, lo que con el tiempo les permitió conservar una amistad sólida hasta el último momento.

La despedida de Torres no solo trascendió en redes sociales, sino que también reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo en su funeral, celebrado con flores y reconocimiento a la trayectoria del productor que dejó huella en la industria televisiva mexicana.

Historias recomendadas:

Muere Ron Kenoly, Estrella Mundial de la Música Gospel, a los 81 Años

¿Quién es Gabriela Ortiz? La Académica de la UNAM que Ganó 3 Premios Grammy 2026 con Yanga

Revelan la Causa de Muerte de Gerardo Taracena, Actor de 'Apocalypto'