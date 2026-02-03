Muere Ron Kenoly, Estrella Mundial de la Música Gospel, a los 81 Años

Ron Kenoly, una de las figuras más influyentes de la música gospel contemporánea, falleció este martes 3 de febrero de 2026 a los 81 años de edad, confirmó su equipo a través de redes sociales.

Kenoly, reconocido en todo el mundo por su labor como líder de su congregación, cantante y compositor cristiano, dejó un legado profundo en la música de alabanza que trascendió generaciones y fronteras.

La noticia fue difundida inicialmente en plataformas oficiales por su director musical, quien dijo que llevaba una vida dedicada a la adoración y al servicio espiritual, más allá de la interpretación artística.

¿Quién era Ron Kenoly?

A lo largo de más de cinco décadas, Kenoly se destacó por su estilo de alabanza congregacional y por grabaciones que se convirtieron en himnos globales de la música cristiana. Temas como Ancient of Days, Jesus Is Alive y We’re Going Up,incluidos en discos emblemáticos como Lift Him Up de 1992, marcaron una época y siguen siendo parte del repertorio habitual en iglesias de todo el mundo.

Su influencia no se limitó a los escenarios: además de su carrera musical, Kenoly fue pastor y líder de adoración en iglesias importantes, como el Jubilee Christian Center en San José, California, y participó como orador y mentor en innumerables encuentros de adoración y conferencias internacionales.

Tras confirmarse su muerte, los mensajes de homenaje no se hicieron esperar. Compañeros del ámbito gospel, líderes de iglesias y fieles compartieron en redes sociales cómo la música y el ministerio de Kenoly acompañaron sus vidas en momentos de fe, consuelo y celebración.

Aunque aún no se han divulgado detalles sobre la causa de su fallecimiento, su partida es sentida como la pérdida de un pionero de la adoración moderna, cuya obra y voz seguirán resonando en las comunidades de fe alrededor del planeta.

