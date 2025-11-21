Miss Universo 2025: Praveenar Singh, Sinónimo de Esfuerzo y Resiliencia

Praveenar Singh se convirtió en la primera finalista de Miss Universo 2025, que para términos prácticos es el segundo lugar del certamen de belleza, ganado en esta edición 74 por la mexicana Fátima Bosch.

Si bien los reflectores se los lleva quien es coronada al final de la competencia, hay historias dignas de contarse por su relevancia y ejemplo.

Noticia relacionada: La Mexicana Fátima Bosch Gana Miss Universo 2025

Es el caso de la tailandesa Veena, quien es muestra de resiliencia y esfuerzo, además de representar los cambios hechos dentro de Miss Universo.

En el caso de la concursante asiática, su divorcio ya no fue un impedimento para participar, gracias a las modificaciones en los estatutos del certamen.

De la misma forma, en esta ocasión hubo varias concursantes madres, una participante transgénero, una superviviente de genocidio y la primera representante de Palestina.

Video: VIDEO | Mexicana Fátima Bosch Gana Miss Universo 2025: Así Festejaron en Tabasco su Corona

Veena, empresaria, divorciada y concursante de belleza

Praveenar, de ascendencia india, nació el 16 de abril de 1996, en la provincia de Chiang Mai, al norte de Tailandia. Actualmente, tiene 29 años cumplidos.

Habla tres idiomas: tailandés, inglés y ruso; este último tras licenciarse en Filología Rusa, en la Universidad de Thammasat.

Noticia relacionada: Fátima Bosch en Miss Universo 2025: Radiografía de su Paso por la Final

Además de los concursos de belleza, ha destacado como empresaria y creadora de contenido. Es jefa de proyectos televisivos en línea y socia directora para la agencia de marketing Aura Media.

Lanzó una línea de labiales, Maharaní by Veena, la cual se ofrece como productos naturales, libres de gluten, parabenos y alcohol.

En redes sociales, tiene fuerte presencia, destacando Instagram, plataforma en la que Veena tiene más de 1.6 millones de seguidores.

En cuanto a su vida privada, se casó en 2022 con el empresario tailandés-indio Hanchareon Singthakwal, pero dos años más tarde el matrimonio terminó en divorcio.

Resiliencia, su palabra

Praveenar Singh se convirtió en la representante de Tailandia para Miss Universo 2025 tras ganar el concurso nacional.

Sin embargo, la victoria se volvió más significativa tras conocer el camino que tuvo que cruzar para lograr la gloria en este tipo de certámenes.

Y es que tuvieron que pasar 8 años para que Veena viera coronado su esfuerzo y ganar Miss Universo Tailandia. Fueron tres golpes duros los que tuvo que superar antes de ganar:

2018: Queda como segunda finalista.

2020: Queda como primera finalista.

2023: Queda como segunda finalista.

Llegó 2025, y tal vez en su última oportunidad, decidió competir representando a la provincia de Saraburi, que la llevó a competir una vez más en el certamen nacional.

2025: Gana Miss Universo Tailandia.

Fiel a nosotros mismos

Tras cumplir su sueño de ganar la etapa tailandesa, se convirtió en una de las favoritas para llevarse el Miss Universo 2025 por su experiencia, talento e historia de vida, además de estar ante su público.

En la decisión final, agarradas de las manos en medio del escenario, Fátima Bosch y Veena esperaban la determinación. El anunciador dijo el nombre de México.

De inmediato, los reflectores se fueron con Fátima, mientras en la oscuridad del segundo lugar quedó Praveenar, la primera finalista o segundo lugar de la competencia.

A pesar de todo, la tailandesa ya había ganado, por su historia y esfuerzo, por su intensidad y disposición a intentarlo.

En una entrevista para el medio Thairath, Veena insistió en la importancia de ser fieles a nuestra esencia, porque así, a pesar de los problemas u obstáculos a los que nos enfrentemos, saldremos adelante.

Sin duda, en medio de esta una nueva prueba de resiliencia, Praveenar Singh volverá a resurgir.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM