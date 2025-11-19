Christian Nodal Responde Por Qué No Mencionó a Ángela Aguilar el Día Que Ganó el Latin Grammy

Christian Nodal salió del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente la mañana de este miércoles 19 de noviembre, tras una larga audiencia que comenzó alrededor de las 23:00 horas del martes 18 de noviembre. A su salida, el cantante habló sobre resolución en que él y sus padres lograron evitar ser vinculados a proceso. En su paso frente a los micrófonos, la prensa de espectáculos aprovechó para preguntarle por qué no mencionó a Ángela Aguilar el día que ganó el Latin Grammy.

El pasado 13 de noviembre, Christian Nodal se subió al escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para agradecer el premio que obtuvo en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, en la que también estaba nominado Pepe Aguilar. Durante su discurso el cantante agradeció a su familia, amigos, equipo, así como a los tequilas, los cigarros y a la inspiración. En redes sociales se destacó que no hubiera mencionado a su esposa.

Video: Christian Nodal Libra Vinculación a Proceso; Esto se Sabe

Nota relacionada: Ángela Aguilar y su Gesto a Nodal, Pese a No Ser Mencionada en Discurso del Grammy

Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar en el Latin Grammy

Después de que la noche del 13 de noviembre de 2025, Christian Nodal omitiera a Ángela Aguilar en su discurso de agradecimiento, el cantante volvió a ser el centro de la polémica. En redes sociales se enfatizó cómo, en premiaciones anteriores, sí había agradecido a sus novias de ese entonces; también se destacó que hubiera agradecido a los tequilas y a los cigarros, y no a su esposa.

A la salida de la audiencia, el cantante fue cuestionado sobre la polémica de redes sociales, generada después de que no mencionara a su esposa en los Latin Grammy 2025. Explicó que no la había olvidado sino que la había incluído dentro del gran grupo que es su familia.

No, no no. Lo que no se le tiene que olvidar a la gente es la familia: mi esposa es mi familia, su familia es mi familia, mi hija es mi familia, mis padres son mi familia, mis hermanos son mi familia.

Christian Nodal culpó al cansancio por este detalle: "No sé si han visto mi agenda pero, yo he estado muy cansado. De hecho esa misma noche yo tenía un show y seguí por tres noches seguidas". El cantante agregó que le encantaría "tener los mejores discursos", pero que lo dicho había sido improvisado. Agregó que más de una persona merecía un discurso megaespecial.

El intérprete amplió su agradecimiento para quienes le dedicaron fortaleza, tiempo y lo aguantaron en el estudio: "una de ellas fue mi esposa, y para mí fue muy fácil decir familia".

Christian Nodal se encuentra tranquilo después de no haber sido vinculado a proceso; sin embargo, la batalla continuará por recuperar los másters de las canciones grabadas cuando era parte de Universal.

Historias relacionadas:

¿Cuándo es la Final de Miss Universo 2025? Este Día Se Conoce a la Ganadora

Tras Horas de Comparecencia, Christian Nodal Libra la Vinculación a Proceso

Fátima Bosch, en Diosa de las Flores durante Competencia de Traje Nacional de Miss Universo 2025