¿De Qué Murió Fede Dorcaz? Esto le Pasó al Novio de Mariana Ávila, en CDMX

El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, quien iba a participar en Las estrellas bailan en Hoy, murió tres días antes de su debut como bailarín en el segmento del matutino. Quien fuera novio de la cantante Mariana Ávila fue despedido por sus compañeros del programa. A partir de que se difundió la noticia de su muerte, la audiencia se pregunta de qué murió Fede Dorcaz. Esto fue lo que le pasó.

La mañana de este viernes 10 de octubre, muy temprano, Mariana Ávila usó 'X' para enviar un mensaje a quien fuera su pareja, y con quien realizaría todo tipo de coreografías en Las estrellas bailan en Hoy. La intérprete escribió: "Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre".

En la despedida que le dieron los presentadores de Hoy, y quienes serían sus compañeros en 'Las estrellas bailan en Hoy', Kunno, Sofía Rivera Torres y Andrea Legarreta destacaron su calidad de ser humano y le enviaron su sentido pésame a la familia del modelo y cantante argentino.

¿De Qué Murió Fede Dorcaz?

El novio de Mariana Ávila murió en la Ciudad de México este jueves 9 de octubre, tras haberse opuesto a un intento de asalto. De acuerdo con el reporte de la policía, que recogió un reportero de NMás: Testigos declararon que tres personas estaban asaltando automovilistas, fue entonces que uno de ellos se acercó a un hombre de cerca de 30 años, quien se opuso al asalto.

La información señala que cuando la víctima estaban intentando escapar, un asaltante le disparó a la altura del cuello. Un taxista de aplicación describió que el conductor del auto se bajó y se dió cuenta de que prácticamente se encontraba sin signos vitales. El reporte agrega que la víctima que murió en Anillo Periférico respondía al nombre de Federico Dorcazberro.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo #Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la… pic.twitter.com/aMrSsOtVcx — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 10, 2025

De acuerdo con una publicación del reportero Carlos Jiménez, la fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX están rastreando distintas colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo para encontrar a los responsables del asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz. De acuerdo con un tuit publicado este viernes 10 de octubre "De esa zona salieron, y ahí se ocultaron".

Quién fue Fede Dorcaz

El cantante y modelo Federico Dorcazberro era originario de Argentina. A los 13 años se trasladó a España y posteriormente viajó a Milán, en donde se convirtió en modelo. Tras terminar su contrato de exclusividad con Armani, se trasladó a Estados Unidos, en donde consiguió la oportunidad de ser cantante.

Según sus propias palabras, ex managers de NSync y el productor RedOne lo ayudaron a incursionar en el mundo de la música. Cuando se encontró siendo cantante se dio cuenta de que ese era su futuro: "Esto no lo voy a soltar nunca", dijo en una entrevista para Canela TV

Fede Dorcaz era intérprete de música pop y balada, aunque también llegó a cantar música de otros géneros. En su música siempre enviaba mensajes de melancolía, de amor y desamor. Además de Cara bonita, el cantante sumó a sus éxitos las canciones Volver a Empezar, La decisión y A Su Medida.

