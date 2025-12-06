¿Cuál Será el Destino de los Restos de Eduardo Manzano, Integrante de Los Polivoces?

El comediante Eduardo Manzano, figura clave en la historia del humor televisivo mexicano y uno de Los Polivoces, falleció este viernes 5 de diciembre. Horas después, su hijo, el también actor y comediante Lalo Manzano, compartió en Facebook los detalles sobre el destino del cuerpo de su padre.

En su mensaje, Lalo expresó el profundo duelo familiar y confirmó que el cuerpo será cremado: “Te extrañaremos, papito hermoso”, escribió. Añadió que, tras la cremación, los restos de Manzano serán depositados en el mismo lugar donde descansan sus padres.

Les comparto que el día de hoy familia hermosa, cremaremos el cuerpo de mi papito bello y posteriormente será postrado a lado de sus papitos (mis abuelitos). Aquí es donde entiendo que el cuerpo ya le quedaba chico y ahora se expande entre nosotros haciendo su recuerdo inmortal.

El comediante también agradeció las muestras de cariño que el público ha enviado desde el anuncio del fallecimiento.

“Gracias por todo lo que me han expresado por este medio y le seguiré compartiendo bellos recuerdos e imágenes llenas de luz que les hagan conocer mejor a mi viejito amado. Les abrazo con todo amor familia preciosa”.

¿Quiénes fueron Los Polivoces?

Eduardo Manzano formó, junto a Enrique Cuenca, el icónico dúo cómico Los Polivoces, surgido en la década de 1960. Su programa televisivo marcó una época con personajes que se volvieron parte de la cultura popular mexicana, como Gordolfo Gelatino, Agallón Mafafas, Don Teofilito o Wash and Wear.

Entrevista a Los Polivoces (1971)

Con un estilo basado en la parodia social y la creación de múltiples identidades, Los Polivoces influenciaron a generaciones de comediantes y se convirtieron en un referente del entretenimiento familiar en México.

Manzano continuó su carrera durante décadas en cine, teatro y televisión, destacando recientemente por su papel de Don Arnoldo en la serie Una familia de diez.

