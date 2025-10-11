Fede Dorcaz: Su Última Publicación en Instagram Horas Antes de Ser Asesinado en Periférico

El cantante argentino Fede Dorcaz, asesinado la noche del jueves tras recibir un disparo en el cuello mientras conducía una camioneta por la lateral del Anillo Periférico, hizo una última historia en su cuenta de Instagram en donde mostraba su próximo proyecto en la televisión abierta.

Apenas ese jueves 9 de octubre, el modelo compartió un video en sus historias de Instagram, en el que muestra su vestuario de ensayo mientras recorre las instalaciones de Televisa San Ángel. El cantante formaría parte del reality show de Televisa "Las Estrellas Bailan en Hoy" junto a su novia, la creadora de contenido Mariana Ávila.

El programa se estrenaría en el Canal 2 el próximo lunes 13 de octubre.

Foto: Instagram Fede Dorcaz

¿Qué pasó con Fede Dorcaz?

De acuerdo con testigos consultados por N+, tres personas estaban asaltando a automovilistas que transitaban por la lateral del Anillo Periférico.

En ese momento, Fede Dorcaz se habría opuesto al atraco e intentó escapar; sin embargo, el tráfico le impidió avanzar, y uno de los delincuentes logró alcanzarlo, disparándole en el cuello y dejándolo gravemente herido. A pesar de la gravedad de la herida, el cantante logró descender de su vehículo en busca de ayuda.

Fue un taxista quien se acercó para auxiliarlo, pero al revisar su estado, se dio cuenta de que Dorcaz ya no presentaba signos vitales. Minutos después, elementos de la policía capitalina arribaron al lugar de los hechos, donde confirmaron que el joven artista ya había fallecido.

Asesinos viajaban en dos motocicletas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) señala que los primeros reportes sugieren que el ataque fue directo.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, se lee en un breve mensaje compartido su cuenta oficial de X.

Según la dependencia capitalina, los agresores viajaban a bordo de dos motocicletas y, tras efectuar los disparos, escaparon aprovechando un puente peatonal con rampa

La SSC-CDMX señaló que ya se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los probables responsables.

