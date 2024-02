‘¿Quién Da Más?’ El Reality sobre Joyas Arrumbadas Llega a su Temporada Quince

El programa ¿Quién da más? ha vuelto con una décimo quinta temporada a través de History Channel. El elenco del reality show ofreció una conferencia de prensa para Latinoamérica, donde hablaron sobre el largo recorrido del programa y las sorpresas que traerá esta temporada.

En 2010 salió al aire Storage Wars, un programa único donde compradores profesionales iban de subasta en subasta adquiriendo bodegas rentadas que dejaron de pagarse. Y el suspenso radica en saber que joyas o tesoros arrumbados encontrarán en su interior.

En cada episodio los subastadores Dan y Laura Dotson vendían a un grupo de postores unidades de almacenamiento recuperadas y distribuidas por toda California.

Cuando le preguntan por el arrollador éxito que ha tenido ¿Quién da más?, el productor Jeff Bumgarner no tiene dudas:

Como ejemplo, el productor estadounidense contó la ocasión en que el comprador Darrell Sheets hizo un hallazgo impresionante en una bodega: un cuadro del pintor Frank Gutiérrez valuado en 300 mil dólares.

Increíblemente, cuando se estrenó el programa, incluso los propios miembros del elenco dudaban si la aventura de ¿Quién da más? duraría mucho tiempo. “No veía que el show tuviera futuro”, admitió en conferencia la compradora Brandi Passante:

Asumí tras algunos episodios que sería el fin, pero de la noche a la mañana llegó el éxito, no sabía cómo manejar la fama.

La célebre comprado también contó que estar en el elenco de ¿Quién da más? le tomó por sorpresa:

No obstante, Brandi Passante poco a poco se fue habituando a las cámaras y a los fanáticos que trajo el programa:

Disfruto el trabajo, al principio era muy extraño estar ante la cámara y no sabía cómo comportarme.

Según Brandi Passante, ser una compradora profesional no es un trabajo sencillo. Hay habilidades que cada comprador debe adquirir si quiere sobrevivir en el negocio:

No es fácil, es algo que aprendes con el tiempo, qué buscar y qué no buscar. Puedes tener suerte al principio, pero esa suerte se acaba, y definitivamente aprendes qué comprar y qué no comprar; es un juego de apuestas al final del día.