¿A Qué Hora Empieza 'Quién es la Máscara Hoy 2 de Noviembre?

La nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? está más que emocionante. Aunque hoy domingo 2 de noviembre no conoceremos a más personajes nuevos, sí podremos conocer más a todos los que ya nos presentaron para poder adivinar qué celebridades están detrás de ellos.

El domingo pasado fue una gala muy emotiva. Después de una reñida competencia, el personaje que perdió su máscara fue Sonaja, Chupón y Bebé. Después de muchas especulaciones, se reveló que detrás de este personaje se encontraban Freddy y Germán Ortega, los Mascabrothers.

La revelación fue tan emotiva que Juanpa Zurita lloró al verlos y les expresó todo su respeto y admiración.

¿Quiénes son los personajes de Quién es la Máscara 2025?

Maestro Bops

Hieny Fer

María Ovina

Carroñero

Mini Chang

Nocturna

Tony Manguera

Ruby Gloss

Capi Bara

Sonny Hamster

Monsqueeze

Federico García la Orca

Tropicoco

Samurai

Metaliebre

¿A qué hora y dónde ver 'Quién es la Máscara 2025 hoy?

La transmisión de ¿Quién es la Máscara? hoy domingo 2 de noviembre iniciará a las 8:30 pm hora de México.

Puedes ver ¿Quién es la Máscara? a través de la señal de Las Estrellas o bien en ViX en vivo.

