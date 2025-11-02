¿A Qué Hora Empieza 'Quién es la Máscara Hoy 2 de Noviembre?
Por fin conocemos a todos los personajes de Quién es la Máscara 2025. Ahora te contamos todo lo que tienes que saber sobre ellos para que descifres quiénes están detrás antes de que sean eliminados
La nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? está más que emocionante. Aunque hoy domingo 2 de noviembre no conoceremos a más personajes nuevos, sí podremos conocer más a todos los que ya nos presentaron para poder adivinar qué celebridades están detrás de ellos.
El domingo pasado fue una gala muy emotiva. Después de una reñida competencia, el personaje que perdió su máscara fue Sonaja, Chupón y Bebé. Después de muchas especulaciones, se reveló que detrás de este personaje se encontraban Freddy y Germán Ortega, los Mascabrothers.
La revelación fue tan emotiva que Juanpa Zurita lloró al verlos y les expresó todo su respeto y admiración.
¿Quiénes son los personajes de Quién es la Máscara 2025?
Maestro Bops
Hieny Fer
María Ovina
Carroñero
Mini Chang
Nocturna
Tony Manguera
Ruby Gloss
Capi Bara
Sonny Hamster
Monsqueeze
Federico García la Orca
Tropicoco
Samurai
Metaliebre
¿A qué hora y dónde ver 'Quién es la Máscara 2025 hoy?
La transmisión de ¿Quién es la Máscara? hoy domingo 2 de noviembre iniciará a las 8:30 pm hora de México.
Puedes ver ¿Quién es la Máscara? a través de la señal de Las Estrellas o bien en ViX en vivo.
