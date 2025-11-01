¿Es Vergonzoso Tener Novio Ahora? Mar de Regil se Une a la Tendencia de TikTok

Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, se unió al trend de TikTok en que las usuarias han publicado su opinión sobre el artículo de Vogue: "¿Es vergonzoso tener novio ahora?". Con un corto video, la joven emitió su punto de vista en torno a la tesis central del artículo, que indica que estar soltera se ha convertido en símbolo de estatus, mientras que una pareja se percibiría como un obstáculo a la autonomía y al desarrollo personal de la mujer.

"¿Es vergonzoso tener novio ahora?", se titula el artículo que ha levantado ámpula entre la audiencia de internet, debido a la provocadora idea de que tener pareja ha dejado de ser aspiracional. El texto plantea un debate que choca entre el individualismo y la decepción en las relaciones, sobre todo en la era del empoderamiento femenino y las redes sociales. Una línea menciona:

Los novios ya no se llevan. No volverán a estar de moda hasta que empiecen a comportarse como es debido

Los puntos de vista han explotado en TikTok, generando una ola de vídeos que confirman, critican y analizan el fenómeno social.

Mar de Regil se une al trend de TikTok

A través de un corto video, Mar de Regil se sumó a la idea de que la soltería se ha vuelto una elección y un símbolo de prosperidad. Y es que Vogue sugiere que mientras la soltería se relaciona con la libertad, la independencia económica y el crecimiento personal, un novio estaría asociado con el concepto de "vergüenza". El texto publicado en el sitio web de la revista indica:

Sí noto que nos volvemos más sosas y apagadas en internet cuando estamos en una relación, yo incluida”.

En el video que publicó Mar de Regil en TikTok, la artista de 21 años agregó la leyenda: "Ok, pero Vogue diciendo 'Is having a boyfriend embarrassing now?'. Es todo lo que necesitaba leer".

El video de Mar de Regil uniéndose al trend en TikTok es un ejemplo más de cómo esta red social se ha convertido en un espacio de desahogo. Miles de vídeos enumeran la "carga mental" y las tareas emocionales que recaen en las mujeres, quienes celebran que la soltería les da la libertad de dedicarse por completo a su carrera y a sus amistades, sin la necesidad de tener que negociar con nadie.

Gracias a este artículo, Vogue ha iniciado una conversación pública sobre las expectativas de las relaciones y los estándares del compañerismo. Y es que, si antes vivíamos en 'El País de los Novios', ahora la aspiración de las mujeres radica en no estar obsesionadas con tener una relación. O al menos en no parecerlo.

