¿Quién es MetaLiebre en 'Quién es la Máscara 2025'? Estas son las Pistas y su Personalidad

MetaLiebre continúa siendo uno de los grandes enigmas de la séptima temporada de ¿Quién es La Máscara? 2025. El personaje de la liebre metalera avanzó a la gran final del programa tras ser salvado por los investigadores en la emisión del domingo 30 de noviembre.

En el segundo combate de esa noche, MetaLiebre cerró su participación interpretando 'La Chona', de Los Tucanes de Tijuana. La actuación culminó con una decisión clave: los investigadores optaron por salvarlo, mientras que el público rescató a Nocturna y Hieny Fer.

Como resultado, Capibara perdió su máscara y resultó ser Diego Klein.

Las teorías de los investigadores

Los panelistas del programa mantienen hipótesis diferentes sobre la identidad de MetaLiebre. Anahí considera que podría tratarse de Marie Claire. Carlos Rivera, por su parte, afirmó que se trataría de Ashley de Ha Ash.

Juanpa Zurita tiene otra perspectiva y piensa que se trata de Ariel Miramontes, conocido por su personaje de Albertano. Ana Brenda Contreras sugirió que podría ser Eva Cedeño.

Las pistas antes de la final

Antes del capítulo decisivo, MetaLiebre compartió una serie de pistas que alimentaron la especulación sobre su identidad. El personaje mencionó que no todo en su vida es el rock y que tiene otros pasatiempos, incluyendo la lectura recreativa de historietas.

Se describió como alguien versátil que no se deja vencer por los miedos y logra lo que se propone. También hizo referencia a conducir su vida hacia lo que le gusta y a perseguir sus sueños. Cerró con una declaración enigmática:

Ya sé que soy una liebre, pero la verdad lo mío lo mío es correr (...) y zapatero a tus zapatos

El fenómeno MetaLiebre

En esta temporada del reality, MetaLiebre se posicionó como uno de los protagonistas principales gracias a su estilo explosivo y sentido del humor. Su energía en cámara lo convirtió en uno de los personajes más comentados del programa.

El personaje ha demostrado una personalidad que equilibra lo rudo con lo simpático, con comentarios espontáneos que le han dado presencia escénica. En cada presentación muestra entrega total: baila, corre e interpreta con intensidad.

MetaLiebre logró ganarse tanto al público como a los investigadores, quienes en varias ocasiones lo han rescatado. Ese apoyo de ambos sectores puede resultar decisivo al momento de definir al ganador de esta edición.

A pesar de todas las teorías, nadie ha logrado descifrar completamente quién está detrás de la máscara. Su habilidad para despistar y jugar con las pistas mantiene viva la conversación en redes sociales.

