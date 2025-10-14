¡Korn regresa a CDMX! La Gira Latinoamericana 2026 se Confirma con un Colosal Show

Korn traerá su gira latinoamericana a México. La legendaria banda de nu metal quiso saber si estábamos listos para los conciertos que tienen programados para su gira por Latinoamérica, mismos que comenzarán en Bogotá y terminarán en nuestro país, y que se llevarán a cabo durante el primer semestre de 2026. La respuesta fue sí.

El anuncio llegó tres días después de que se difundiera un clip en redes sociales que mostraban un "avioncito" dibujado en el suelo, junto con un mapa de Latinoamérica, así como la letra R de la banda. También se escucha en un grito la pregunta: Are you ready?

El público de América Latina no tardó en externar su emoción, luego de más de cinco años de que no pisara nuestro país. Su última presentación fue en el Vive Latino, en el 2019, cuando compartió venue con Foals, The 1975 y Snow Patrol. En junio de 2023 se presentarían en el Festival Machaca 2023, pero la agrupación musical canceló su participación debido a fallas con su avión: no se les permitió llegaran a Monterrey.

Korn regresa a México: cuándo será el concierto

A través de una publicación en Instagram, Korn anunció su regreso en 2026. El itinerario oficial de la banda para su gira por Latinoamérica arrancará el 2 de mayo en Bogotá, Colombia, y pasará por ciudades como Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. La Ciudad de México fue elegida para el cierre del show de la banda integrada por James Shaffer, Reginald Quincy Arvizu, Brian Welch, Jonathan Davis y Ray Luzier.

"Estamos emocionados por nuestro regreso en 2026 con conciertos con banda canadiense Spiritbox y Seven Hours After Violet (banda del bajista de System of a Down, Shavo Odadjian)", publicaron junto al cartel, en el que se muestra la fecha de su show en la Ciudad de México: se presentarán el 19 de mayo en el Palacio de los Deportes.

Para poder tener "acceso prioritario" a las entradas es necesario registrarse en la página web de Korn. El registro comenzó este martes 14 de octubre a las 9:00 am hora local en México (12:00 horas en Chile, Argentina, Brasil y Paraguay, y 10:00 horas en Perú y Colombia)

La venta general comenzará el jueves 16 de octubre a las 13:00 horas de Argentina, Brasil y Paraguay; a las 12:00 horas de Perú y Colombia; y a las 16:00 horas de Chile. En México la venta iniciará el viernes 17 de octubre a las 11:00 horas.

Korn su legado metal

Formada en 1993 en Bakersfield, California, Korn es considerada una de las bandas pioneras del nu metal. Su música fusiona elementos del metal con influencias del hip hop, el grunge y la música industrial. A lo largo de su carrera han vendido millones de discos y marcado a toda una generación con temas como 'Blind', 'Freak on a Leash' y 'Falling Away from Me'.

Korn ha sabido mantenerse vigentes mediante colaboraciones, giras y adaptándose a los nuevos tiempos, sin perder su esencia. En 2025 cerraron su temporada de conciertos con presentaciones en festivales y giras por Norteamérica y Europa.

