Muere Tony Méndez de Kerigma, Días Después de Solicitar Apoyo por su Delicado Estado de Salud

La escena del rock mexicano se encuentra de luto, tras la muerte de Tony Méndez, miembro fundador de la banda Kerigma. La noticia de su fallecimiento llega apenas una semana después de que los intérpretes de Tres Lunares informaran que Méndez atravesaba una delicada situación de salud.

Cuatro meses después de la celebración del 44 aniversario de historia de la banda, los integrantes usaron su cuenta de Facebook para confirmar la partida del músico, mediante un emotivo comunicado. Según la publicación, el músico Tony Méndez falleció rodeado del amor de su familia y amigos.

Muere Tony Méndez, pilar de Kerigma

A través de su cuenta de Facebook, la familia Kerigma anunció la partida de Tony Méndez. Para los integrantes de la banda, el intérprete no solo fue un pilar fundamental sino que se convirtió en el motor de la agrupación. Su influencia fue decisiva en el sonido y la unión que caracterizó a Kerigma desde sus inicios y tras 44 años de historia.

Con el anuncio de su fallecimiento, la banda agradeció las muestras de solidaridad recibidas por los miembros de la comunidad musical y amigos. Asimismo, confirmó la realización de un homenaje para celebrar la vida y trayectoria de Tony Méndez.

El 29 de noviembre pasado, la agrupación integrada por Francisco Ruíz, Sergio Silva y Silva de Alegría pidió el apoyo del público, pues Tony atravesaba un cuadro médico complicado, que implicaba gastos hospitalarios elevados.

Matías, hijo de Tony Méndez, abrió una recaudación a través de GoFundMe, en donde la familia recibió las contribuciones de amigos, fans, colegas y medios de comunicación. En aquel mensaje, además, anunciaron que pronto darían detalles de un evento especial para recaudar fondos en apoyo a Tony, que ahora estarán orientados a respaldar económicamente a la familia del músico.

El 28 de agosto pasado, la banda se presentó en el Lunario del Auditorio Nacional. El 18 de agosto de 2023, lo hizo en el Teatro Esperanza Iris, en donde celebró su 40 aniversario.

Decenas de amigos y colegas del músico lo despidieron en redes sociales

