"Una Batalla Tras Otra": ¿Puede Romper un Récord Histórico en los Óscar 2026?

Este domingo 15 de marzo, cuando Conan O'Brien abra el primer sobre en el Teatro Dolby de Hollywood, comenzará la cuenta regresiva para uno de los desenlaces más disputados en la historia reciente de los Óscar.

"Una batalla tras otra", la nueva película de Paul Thomas Anderson, no solo compite por el premio más codiciado de la noche: tiene en el horizonte la posibilidad de entrar a los libros de historia.

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13 nominaciones y un récord que nadie ha tocado desde 2003

Para entender el alcance de lo que está en juego, hay que revisar los números. Tres películas comparten el récord absoluto de premios ganados en una sola noche: Ben-Hur (1959), Titanic (1997) y El señor de los Anillos: El retorno del rey (2003), cada una con 11 estatuillas. Con 13 nominaciones, "Una batalla tras otra" tiene, en teoría, los votos suficientes para superarlas a todas.

Clayton Davis, especialista en premios de la revista Variety, sostuvo que tanto esta cinta como su principal rival, "Pecadores", tienen matemáticamente la oportunidad de convertirse en la mayor triunfadora de todos los tiempos.

El obstáculo es que "Pecadores", dirigida por Ryan Coogler, llega con aún más fuerza: 16 nominaciones, el récord de la noche, lo que convierte la competencia entre ambas en el centro gravitacional de la ceremonia.

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¿Qué cuenta "Una Batalla Tras Otra" y por qué dividió a la Academia?

La película sigue a un exrevolucionario cuyo pasado regresa para cobrarle facturas pendientes, en un contexto marcado por las tensiones entre supremacistas blancos, activistas e inmigrantes en un Estados Unidos contemporáneo.

A pesar de esa carga temática, Anderson optó por presentarla ante la Academia como una comedia, una decisión que generó tanto intriga como debate durante la temporada de premios.

Anderson, el director con 14 nominaciones y ningún Óscar

Parte de lo que hace redonda la historia de esta película es quien la dirige. Paul Thomas Anderson acumula 14 candidaturas a lo largo de su carrera sin haber ganado nunca. Un votante anónimo consultado por la AFP fue directo al respecto:

"Ya es hora. Creo que la Academia honrará a Anderson."

Sin embargo, Davis advirtió que el duelo en la categoría de dirección no está decidido. Coogler, de ganar, se convertiría en el primer director negro en vencer en esa categoría en toda la historia de los Óscar, un peso que también pesa sobre los votantes.

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El reparto que pelea sus propias batallas

Las posibilidades de la película de acumular premios dependen también de sus actores. Teyana Taylor, que interpreta a la revolucionaria Perfidia Beverly Hills, disputa el Óscar a mejor actriz de reparto en un duelo cerrado.

Sean Penn, en el papel de un militar rígido que funge como villano, figura entre los nominados a mejor actor de reparto, aunque su ausencia en varias ceremonias previas de la temporada pudo haber afectado su impulso, según Davis.

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Una noche sin favorito claro

Con dos películas que han dominado la temporada de premios en paralelo y sin un consenso firme en las categorías principales, la pregunta sobre quién se lleva qué sigue abierta.

"No sabremos quién va a ganar hasta que no se abra el último sobre", dijo Davis a la AFP.

La 98ª entrega de los Premios de la Academia arranca este domingo a las 16:00 horas, tiempo de Los Ángeles.

Con información de AFP.

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CT