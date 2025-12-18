Inicia Venta de Boletos para Marco Antonio Solís en Estadio GNP: Lista de Precios Tour 2026

La venta de boletos para el esperado concierto del legendario cantante mexicano Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México ya comenzó, marcando uno de los eventos musicales más importantes del 2026 en la capital del país.

El Buki celebrará 50 años de carrera artística con un show especial programado para el sábado 23 de mayo de 2026, dentro de su espectáculo denominado Gratitud.

Los organizadores anunciaron que la demanda para este concierto se espera muy alta debido a la trayectoria de Solís y la carga emotiva que representa la celebración de sus cinco décadas de carrera.

Precios de boletos por zona

De acuerdo con el listado oficial publicado con los precios que estarán disponibles al público, las entradas para el concierto en el Estadio GNP Seguros incluyen las siguientes categorías:

Platino VIP: $7,378 MXN

Platino: $6,510 MXN

Gold: $5,642 MXN

Rosa: $4,650 MXN

Morado: $3,658 MXN

Azul: $2,790 MXN

Zona GNP: $2,542 MXN

Verde B: $2,046 MXN

Naranja B: $1,550 MXN

Verde C: $1,342.90 MXN

Naranja C: $930 MXN

General B: $806 MXN

Estos precios abarcan desde zonas premium con mayor cercanía al escenario hasta localidades más accesibles, permitiendo que diferentes segmentos de público puedan asistir al concierto.

Mapa del Concierto del Buki

De acuerdo con información de los organizadores, así estará distribuido el mapa del concierto:

MARCO ANTONIO SOLÍS 🎤 EL BUKI

🗓️ Sábado 23 de Mayo del 2026 🗓️

🏟️ Estadio GNP Seguros 🏟️

📍 CDMX📍 🇲🇽 México 🇲🇽



🎫 Preventa Banamex 2:00 PM 🎫 Únicamente tarjetas Débito/Crédito Banamex 🎫 Límite de Compra: 6 Boletos 🎫 Lobby (Sala de Espera) 1:46 PM 🎫



Link:… pic.twitter.com/Y6jp3T6j8q — Ángel Rey 👑 (@ailoviutl) December 18, 2025

Fechas de preventa y venta general

La venta de entradas se ha estructurado en varias etapas con acceso anticipado para ciertos usuarios:

Preventa Priority: 17 de diciembre — desde las 9:00 a.m.

Preventa Banamex: 18 de diciembre — desde las 2:00 p.m.

Venta General: 19 de diciembre — desde las 2:00 p.m.

Todas las entradas podrán adquirirse a través de la plataforma Ticketmaster, donde además los fans podrán consultar el mapa de asientos y escoger la ubicación deseada.