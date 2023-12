Wendy Guevara: "Me Dio Miedo que Me Estaba Enamorando de Nicola"

Wendy Guevara, la ganadora de La Casa de Los Famosos, platicó de su vida, las dificultades que ha tenido durante su vida, así como el éxito alcanzado con Las Perdidas y cómo conquistó el reality show más importante de la televisión mexicana.

Fue a través de una charla para el canal de Yordi Rosado que Wendy destapó su vida de una forma abierta y transparente, en la que hubo muchas risas y chistes, aunque también testimonios duros.

Durante la entrevista de casi dos horas, Wendy habló de los momentos difíciles de su vida, de sus fantasías y cómo algunas metas se han cumplido gracias al esfuerzo y carácter.

Además, contó que su primer nombre de mujer fue Vianey, que calificó de "feo", y la historia de cómo se convirtió en Wendy, a partir de la telenovela Amigas y Rivales, de la cual era seguidora cuando era niña.

Wendy contó el bullying que recibía de sus compañeros de escuela, y cómo era agresiva por defenderse, sin embargo, uno de los factores para no continuar estudiando fue el ambiente hostil de los alumnos.

La Casa de los Famosos y el vínculo con Nicola

También se sinceró y habló de todo lo que pasó dentro de La Casa de los Famosos, a la cual fue invitada dos semanas antes de que iniciara el programa y la forma en la que hizo alianza para crear el Team Infierno.

Dijo que se divirtió mucho dentro de la casa y que estaba muy contenta porque la contemplaron para el proyecto; sin embargo, comentó que también tuvo depresión, pero siempre se quedó callada.

La Perdida confesó que sí tenía una atracción por Nicola Porcella, pero en un principio lo querían sacar del programa, sin embargo, la decisión del peruano de quedarse con el Team Infierno evitó que lo eliminaran.

Comentó que el vínculo entre ambos estaba bien, pues se contaban cosas muy íntimas y también se la pasaban jugando dentro de la casa, por lo que tuvo miedo de ir más allá en sus sentimientos.

La verdad, me dio miedo que me estaba enamorando de Nicola

Incluso, fantaseó con el hecho de poder un noviazgo con Porcella, entonces "empecé a verle todo lo bueno a Nico y me imaginé muchas cosas. Pero dije, no. A lo mejor me estaba enamorando de él".

Y agregó:

Ya me lo hacía yo preparándole el tragazón y todo; lavándole los tenis (risas)

Sin embargo, puso un alto para no salir lastimada y por esta razón se alejó de Nicola durante el programa, pues "esa fue la manera de cuidarme".

Respecto al día de la victoria, Wendy expresó que le dio un ataque de ansiedad cuando se quedó sola, pero al final agradecidó la oportunidad de participar y poder "visibilizar a la comunidad gay y trans".

