Así Quedó un Auto Luego de Explosión en la México-Toluca; Trasladan a Personas Lesionadas

Hoy, 11 de diciembre de 2025, ocurrió un accidente en la carretera México-Toluca, donde una explosión provocó daños a un auto que transitaba por la zona; la Cruz Roja compartió imágenes de cómo quedó.

De acuerdo con información que compartió la Cruz Roja de Toluca, paramédicos de las delegaciones Toluca, Metepec y Lerma acudieron de inmediato para brindar atención médica en el lugar del incidente.

Nota relacionada: Fiscalía de Michoacán Identifica a Dueño de Camioneta que Explotó en Coahuayana y Dejó 6 Muertos.

Las imágenes difundidas por la Cruz Roja muestran un automóvil con daños severos luego de la explosión; la unidad transportaba pirotecnia. Los rescatistas trasladaron a un adulto al hospital de la Cruz Roja Toluca, mientras que un menor de edad fue llevado vía aérea con apoyo del Grupo Relámpagos debido a la gravedad de sus lesiones. Una tercera persona fue canalizada por elementos del Sistema de Urgencias del Estado de México (SUEM).

Así quedó un carro que transitaba en la México-Toluca tras explosión. Foto: Cruz Roja de Toluca

En breve más información.

