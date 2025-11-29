Adolescente en Motocicleta Choca y Sale Proyectado al Asfalto; Muere al Instante

La noche de este sábado 29 de noviembre, un joven de 17 años murió tras un fuerte choque entre motocicletas registrado sobre Avenida de las Torres, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. El accidente ocurrió cuando la motocicleta que conducía impactó de frente contra otra unidad en la que viajaban dos menores de edad.

De acuerdo con reportes preliminares, los dos tripulantes de la segunda motocicleta resultaron gravemente lesionados. Uno de ellos presentó un fuerte golpe en la cabeza, mientras que el otro sufrió una fractura en el brazo. Ambos fueron atendidos en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladados en ambulancia al hospital Magdalena de las Salinas, donde reciben atención médica especializada.

Elementos de la policía municipal y estatal arribaron al sitio para acordonar la zona y resguardar el área del percance, a fin de evitar que los vehículos en circulación alteraran la escena. Autoridades informaron que se solicitó la presencia de peritos para realizar el levantamiento del cuerpo del joven fallecido y llevar a cabo las diligencias correspondientes que permitan esclarecer las causas del choque.

Reabren Avenida de las Torres Tras Choque de Motocicletas Que Dejó un Adolescente Muerto

Testigos indicaron que uno de los motociclistas circulaba a exceso de velocidad y presuntamente en sentido contrario. Señalaron que, tras perder el control de la unidad, terminó por impactarse contra una motocicleta que se encontraba estacionada y en la cual se encontraban dos personas preparándose para avanzar.

Cabe destacar, que ninguna de las tres personas traían el equipo para circular en motocicletas.

El joven fallecido era huérfano

De acuerdo con vecinos, el joven de 17 años de edad fue identificado como “Andy” quien no tenía padres, pues su madre murió durante la pandemia de Covid-19 y su padre hace unos meses atrás. El joven vivía con su hermano y su abuela. Andy y su hermano vendían café para ayudar a su abuela con los gastos.

