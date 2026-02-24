Balacera en Naucalpan Hoy: 2 Muertos por Ataque en Paseos del Bosque
Itzel Cruz Alanís | N+
De acuerdo con los primeros reportes, la balacera se registró en la zona residencial de Paseos del Bosque, en la colonia Las Huertas
Una balacera se registró la mañana de hoy, 24 de febrero de 2026, en Naucalpan, Estado de México, con saldo de 2 personas muertas; esto es lo que se sabe sobre el ataque armado en Paseos del Bosque.
¿Qué pasó en Naucalpan?
De acuerdo con los primeros reportes, la balacera se registró en la zona residencial de Paseos del Bosque, en la calle Los Arcos, colonia Las Huertas, en el municipio de Naucalpan.
En dicho lugar, dos hombres, de unos 30 años de edad, fueron asesinados a tiros.
Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Estado de México acudieron al lugar de la balacera para dar inicio con las investigaciones correspondientes.
Mientras que elementos de la Guardia Nacional y la Guardia Municipal acordonaron y resguardaron la zona del ataque.
Con información de Itzel Cruz Alanís, N+.
