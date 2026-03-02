Balacera en Edomex Hoy: Matan a Tiros a Dos Hombres en Tultitlán este 2 de Marzo 2026

Un nuevo hecho de violencia se registró la mañana de hoy, 2 de marzo de 2026, en el Estado de México (Edomex), donde dos hombres fueron asesinados a balazos en el municipio de Tultitlán.

La balacera originó el despliegue inmediato de elementos de las policías municipal y estatal, así como de agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Asesinato en Tultitlán hoy

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Alelí y Jazmín, una zona aledaña a San Francisco Chilpan, Ciudad Labor y Santa Clara, en el municipio de Tultitlán.

De acuerdo con los primeros reportes de vecinos, hombres armados llegaron al sitio y comenzaron a disparar contra los hombres.

Las víctimas, de entre 30 y 45 años de edad, quedaron en el sitio con impactos de bala. Hasta el momento no se ha dado a conocer sus identidades.

Levantamiento de los cadáveres

Según los informes, los hombres presuntamente se refugiaban en esa zona, donde incluso se localizaron zapatos, cajas y productos que al parecer recolectaban para subsistir.

Vecinos colocaron veladoras encendidas en el lugar del doble homicidio.

En tanto, el personal de seguridad marcó los indicios balísticos, para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades quedaron a la espera de los servicios periciales para el levantamiento de los cuerpos.

spb