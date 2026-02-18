Balaceras en Cuautitlán Izcalli: ¿Ataques en La Quebrada y Luis Echeverría Están Relacionados?

El Gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex), investiga dos balaceras que dejaron como saldo cinco muertos y dos heridos, durante la noche del 17 de febrero de 2026.

Elementos municipales resguardan la zona de las balaceras; hasta el momento no hay detenidos por el multihomicidio.

Video: Balaceras Hoy en Cuautitlán Izcalli, Edomex, Dejan Varios Muertos

¿Balaceras en Cuautitlán Izcalli están relacionadas?

El primer ataque ocurrió en la intersección de Avenida Morelos y Avenida Adolfo López Mateos, colonia Luis Echeverría, donde una pareja, mujer y hombre, fue baleada; luego de reportes, elementos municipales llegaron a la zona a atender la emergencia.

Ambas personas fueron atendidas por paramédicos en el lugar y trasladadas a hospitales cercanos.

En la vía Gustavo Baz, del municipio de Tlalnepantla, permanece resguardada la zona en donde cinco personas fueron atacadas con armas de fuego; cuatro de ellas perdieron la vida.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/wSRpalYVzW — NMás (@nmas) February 18, 2026

Más tarde, se registró otra balacera en la colonia Santa María de Guadalupe La Quebrada, parte baja, sobre Vía Gustavo Baz esquina Amapola, donde 5 hombres fueron atacados, 4 de ellos murieron en el lugar.

Una de las víctimas fue trasladada para su atención médica, sin embargo, murió en el Centro de Salud, con lo que suman cinco muertos.

Video: Resguardan Zona de Balacera en Cuautitlán Izcalli, Edomex

De manera preliminar, las autoridades no descartan que pudiera tratarse de eventos relacionados, ya que se habría utilizado el mismo calibre en ambos ataques. Además de que se trató de ataques directos contra objetivos específicos.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar

