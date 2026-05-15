Bebé de 6 Meses, Abandonado en Taxi de App, en Ecatepec: Supuesto Padre Huyó en Moto

Un bebé de seis meses de edad fue abandonado en un taxi de aplicación en el municipio de Ecatepec, Estado de México, por lo que autoridades municipales lo resguardaron y llevaron a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores.

En un comunicado, el Gobierno municipal señaló que el menor de edad estaba en situación vulnerable, por lo que agentes primero le consiguieron alimento y vestimenta.

Según la información oficial, el presunto padre del menor de edad fue quien dejó al niño en el taxi, pero cuando regresó a pedir que se lo entregaran, no pudo acreditar el parentesco.

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¿Qué pasó en Ecatepec?

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de un taxi por aplicación interceptó a la policía María Teresa Reséndiz, quien patrullaba en el fraccionamiento Los Héroes Primera Sección.

El chofer le dijo que un hombre que había tomado un viaje dejó abandonado a un bebé en el asiento trasero.

La agente contó que vio al niño en el asiento trasero del auto, mojado y sucio pues se había hecho del baño, por lo que lo aseó y le consiguió ropa y alimento.

Así sucedieron los hechos

El chofer de aplicación narró que el sujeto que traía en brazos al bebé tomó el viaje en la colonia Luis Donaldo Colosio y le pidió que lo llevara a Laureles; llegó a un taller donde recogió una motocicleta y le pidió que lo siguiera porque no podía llevar al bebé.

Sin embargo, metros adelante, en la vía Morelos, el hombre a bordo de la motocicleta se avanzó a mayor velocidad y ya no pudo seguirlo, por lo que decidió avanzar hacia Los Héroes en busca de una patrulla de la policía municipal.

De acuerdo con los oficiales, en la mochila con la que se dejó al pequeño en el taxi venían dos botellas de alcohol y un pequeño biberón con atole descompuesto.

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Sujeto no pudo comprobar parentesco

Ante el suceso, elementos de la Unidad de Atención a Víctimas de la policía municipal acudieron al sitio y trasladaron al pequeño a las instalaciones de la Procuraduría del DIF.

Según el comunicado, cinco horas después llegó al lugar Raúl Michell “N”, supuesto padre del bebé, para pedir que se lo entregaran: sin embargo, la procuradora determinó que se quedaría bajo resguardo del DIF.

Lo anterior debido a que el hombre que dijo ser el padre del bebé no pudo acreditar el parentesco, ya que no cuenta con registro, acta de nacimiento, ni CURP del pequeño, y se le requirió la presencia de la madre.

Ante ello, se iniciará una denuncia ante el Ministerio Público y el menor quedará bajo los cuidados del DIF y será albergado en la Casa Hogar de Ecatepec.

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Con información de N+.

spb