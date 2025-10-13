Inicio Estado de México Familiares de Kimberly Moya Bloquean Periférico Norte Hoy; Hay Caos Vial en la Zona

Familiares de Kimberly Moya Bloquean Periférico Norte Hoy; Hay Caos Vial en la Zona

Exigen respuestas de las autoridades y avances reales de la investigación; te indicamos cuáles son las alternativas viales

Familiares de Kimberly Moya exigen justicia. Foto: N+

Los familiares de Kimberly Moya bloquearon Periférico Norte hoy, 13 de octubre de 2025, para exigir justicia y respuestas de las autoridades por la desaparición de la joven. 

El cierre es a la altura del Parque Naucalli, donde la colectiva Hermana Aliadas protesta por el caso de Kimberly Hilary Moya y de las personas desaparecidas. En el sitio hay afectaciones viales tanto en los carriles centrales como laterales de Periférico. 

Video: Bloqueo Hoy en Periférico: "Son 11 Días de Mucha Angustia" dice Mamá de Kimberly Moya

La protesta está encabezada por la familia de Kimberly Hilary; su mamá afirmó que no se moverán del lugar hasta que entreguen a la estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, quien desapareció el pasado 2 de octubre de 2020. 

Las rutas alternas que pueden usar los conductores son Gustavo Baz, Viaducto Elevado Bicentenario, López Mateos y Bulevares. 

Nota relacionada: Un hombre, un Café Internet y un Video: Cronología de la Desaparición de Kimberly Moya.

Este 12 de octubre, la Fiscalía General de Justica del Estado de México (FGJEM) dio a conocer la detención de dos hombres, presuntamente vinculados con la desaparición de Kimberly. Los sospechosos fueron identificados como Paulo Alberto "N" y Gabriel Rafael "N", quienes no han relevado el paradero de la adolescente de 16 años, en N+ te informamos los detalles: Desaparición de Kimberly Moya: Detienen en Estado de México a 2 Sujetos Vinculados con el Caso.

 

 

Manifestaciones
