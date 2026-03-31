Pasión de Cristo 2026: Calles Cerradas y Alternativas Viales por Viacrucis en Iztapalapa

Como cada año, la alcaldía Iztapalapa recibe a miles de personas que acuden a presenciar la "Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo”, que este 2026 cumple 183 años.

Con motivo de esta festividad religiosa y cultural, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó diversos dispositivos de vigilancia y vialidad, desde el pasado domingo 29 de marzo y hasta el sábado 04 de abril, en los que participarán:

Más de 9 mil 188 policías y 549 vehículos, así como mil 500 elementos de la Policía Auxiliar que prestan su servicio en esta demarcación.

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Calles cerradas y alternativas viales en Iztapalapa

Para hoy martes 31 de marzo y mañana miércoles 1 de abril, se dispondrá de mil 315 policías por día, apoyados de 82 vehículos, 25 motocicletas y siete grúas.

Jueves Santo

El Jueves Santo, 2 de abril, se llevará a cabo el recorrido por los Ocho Barrios y el inicio de la representación, de las 14:00 a las 23:30 horas, participarán mil 315 elementos, 82 vehículos, 25 motopatrullas, 7 grúas y el vuelo de tres helicópteros; en las calles:

Aztecas, 5 de Mayo, avenida Toltecas, Callejón General Anaya, calle General Anaya, Ignacio Comonfort, Ermita, avenida Luis Hidalgo Monroy, calle Concepción Álvarez, Vicente Guerrero, Artemio Alpízar Ruz, Allende, Ayuntamiento, Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc, Estrella y Camino al Cerro de la Estrella.

Viernes Santo

El Viernes Santo, 3 de abril, alrededor de las 13:00 horas, se llevará a cabo el “Viacrucis”, por lo que la SSC desplegará 3 mil 281 efectivos, con el apoyo de 139 vehículos oficiales, 31 motopatrullas, siete grúas, 56 semovientes y tres helicópteros de los Cóndores.

Durante el evento del día viernes, la Secretaría reforzará la vigilancia y realizará cortes a la circulación, a fin de garantizar la movilidad tanto vehicular como peatonal a lo largo del recorrido, el cual tendrá lugar en las calles:

Aztecas, 5 de Mayo, avenida Toltecas, calles Cobos, General Anaya, Ignacio Comonfort, Ayuntamiento, Luis Hidalgo Monroy, Concepción Álvarez, Vicente Guerrero, Concepción Álvarez, Artemio Alpízar, Allende, Ayuntamiento, Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo, Estrella y Camino al Cerro de la Estrella.

Sábado de Gloria

Para el “Sábado de Gloria”, se mantendrá la vigilancia policial en la zona con 647 oficiales, apoyados con 82 patrullas, 31 motocicletas, siete grúas y tres aeronaves de Cóndores, ya que continuará la representación en la Macroplaza Cuitláhuac; las actividades darán inicio a las 19:30 horas y culminarán a las 22:00 horas.

Durante los eventos programados, la calzada Ermita Iztapalapa tendrá cierres viales en los siguientes horarios:

Jueves Santo, de las 12:00 a la 01:00 horas del viernes 3 de abril.

Viernes Santo, de las 06:00 a las 18:00 horas.

Alternativas viales

Por lo anterior, la SSC recomienda como alternativas viales:

Eje 5 Sur, Anillo Periférico, avenida Tláhuac, Eje 3 Oriente, Año de Juárez, avenida Andrés Molina Enríquez, calzada de Tlalpan, Eje 4 Sur Plutarco Elías Calles, Eje 5 Sur Leyes de Reforma y avenida Taxqueña.

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Con información de N+

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