Camillero del IMSS Acusado de Violación Ingresa al Penal de Barrientos

Alfredo ’N’, quien se desempeñaba como camillero en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ingresó al penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, luego de que fue acusado por violación, informó hoy, 7 de mayo de 2026, la Fiscalía General de Justicia de Edomex.

En un comunicado, la Fiscalía de Estado de México apuntó que Alfredo ’N’ “es investigado por su posible participación en el delito de violación en agravio de una mujer”.

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¿Qué pasó en clínica del IMSS?

De acuerdo con la investigación del caso, la Fiscalía mexiquense determinó que el 4 de abril de 2026, la víctima acudió a la clínica 72 del IMSS para visitar a un familiar, quien se encontraba al interior del hospital.

En algún momento, Alfredo ’N’ ofreció una colchoneta a una mujer para que descansara, y al acostarse, habría sido agredida por el entonces camillero.

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Según la investigación, la mujer pidió apoyo a policías municipales, quienes detuvieron a Alfredo ’N’, quien fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público.

Luego de que se cumplió el plazo constitucional, el camillero del IMSS fue ingresado al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, a disposición de la Autoridad Judicial quien determinará su situación jurídica. Sin embargo, la Fiscalía de Estado de México apuntó que Alfredo ’N’ debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

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Con información de N+.

RMT