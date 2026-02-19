Caso Doña Carlota: Dan 6 Años de Cárcel a Hombre por Despojo de Vivienda en Chalco

Una autoridad judicial sentenció a seis años de cárcel a Víctor Eladio Pérez Ortiz por el delito de despojo en agravio de una mujer en Chalco, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) hoy, 19 de febrero de 2026.

Se trata del caso de doña Carlota, la adulta mayor que en marzo de 2025 agredió a balazos a presuntos invasores de su vivienda en la colonia Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco, y quien actualmente se encuentra sujeta a proceso penal por el delito de homicidio.

En contexto

El 27 de marzo de 2025, cinco personas —tres hombres y dos mujeres— estaban forzando las cerraduras y protecciones de una vivienda en Chalco.

Una persona se percató de los hechos y los cuestionó, por lo que fue amenazada.

Las cinco personas se identificaron como presuntos integrantes del Sindicato 23 de Octubre

Aseguraron la entrada del predio con una cadena y un candado.

Al predio llegó la señora María Carlota “N”, madre de la víctima de despojo.

En redes sociales se difundió un video donde doña Carlota dispara contra los presuntos invasores.

Dos hombres murieron y un adolescente resultó lesionado.

Sentencia a Víctor Eladio Pérez

Hoy, en un comunicado, la FGJE informó que Víctor Eladio Pérez —una de las cinco personas que participaron en el desalojo— fue sentenciado a seis años de prisión y al pago de una multa de 16 mil 971 pesos.

La dependencia explicó que la investigación “permitió identificar a este sujeto como posible partícipe de los hechos, por lo que solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra”.

El hombre, quien fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, también fue sentenciado al pago por reparación de daño moral de 5 mil 657 pesos; así como el pago de 20 mil 312 pesos por concepto de reparación de daño material; además de la devolución inmediata del inmueble a su dueña.

¿Qué pasó con los otros probables implicados?

La Fiscalía mexiquense recordó que Lourdes Yohana “N”, otra de las presuntas implicadas en el despojo, fue vinculada a proceso el 1 de junio de 2025.

Mientras que otros dos masculinos fallecieron a causa de heridas producidas por arma de fuego, aparentemente accionada por Carlota “N”, quien se encuentra sujeta a proceso penal por el delito de homicidio.

Con información de N+.

