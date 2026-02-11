Caso Jeshua Cisneros: Mamá Pide Agilizar Investigación a Casi 3 Meses de Desaparición en Edomex

A casi tres meses de la desaparición del joven Jeshua Cisneros Lechuga en el Estado de México (Edomex), su familia exigió hoy, 11 de febrero de 2026, que se agilicen las investigaciones y que las búsquedas se realicen de manera inmediata.

Jeshua Cisneros desapareció el 13 de noviembre de 2025 en Cuautitlán Izcalli , luego de visitar a un amigo.

, luego de visitar a un amigo. El joven no alcanzó el transporte público y caminó de regreso a casa.

y caminó de regreso a casa. Su tía Nancy Cisneros narró que Jeshua salió de casa de su amigo en Arcos de Alba y le avisó a su mamá que iba en camino, pero ya no se supo más de su paradero.

Búsqueda en Avenida del Canal

Este miércoles 11 de febrero de 2026, autoridades, familiares y colectivos realizaron una nueva jornada de búsqueda en el Estado de México.

Acudieron a la Avenida del Canal, en Cuautitlán Izcalli, donde pasa un canal de aguas negras.

En ese sitio, la familia y autoridades avanzaban cuando encontraban algo de interés. Al detectar los puntos, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos bajaba para hacer la inspección correspondiente.

En el lugar también se pudo observar la presencia de elementos de la Fiscalía estatal, así como de binomios caninos.

Cabe señalar que hace 15 días, junto con la Comisión Nacional de Búsqueda, se realizó una prospección con un dron térmico, lo que ha indicado al menos 10 puntos de interés a lo largo del canal.

El colectivo “Lirios Buscadores” colocó en varios sitios la imagen del joven de 18 años desaparecido.

Demandas a casi tres meses de desaparición

En el lugar, la señora Karla Lechuga, mamá de Jeshua, señaló que el avance en las investigaciones ha sido lento e incluso enfatizó que la mayoría de las indagatorias han sido por parte de la familia.

“El avance ha sido lento, ya el viernes mi hijo cumple 3 meses desaparecido (…) Nuestra exigencia sigue siendo que se agilicen las investigaciones, que las búsquedas sean inmediatas, que se proporcionen los recursos necesarios para que haya el suficiente personal para que puedan buscar no solo a Jeshua sino a los 133 mil desaparecidos que hay en todo el país”, manifestó.

