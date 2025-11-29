La Última Grabación de Jeshua Cisneros Lechuga Antes de Desaparecer en Cuautitlán Izcalli

Familiares y amigos buscan a Jeshua Cisneros Lechuga, joven de 18 años, quien desapareció en la colonia Jardines de la Hacienda, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el pasado 13 de noviembre.

Para difundir su caso y coordinar esfuerzos, sus familiares abrieron una página de Facebook donde comparten avances sobre la búsqueda. Su padre, Luis Cisneros, explicó que gracias al apoyo de vecinos, comercios y del C4, han obtenido videos que registran el recorrido de su hijo; sin embargo, la cámara ubicada en la zona donde desapareció tiene la visión obstruida por un árbol, lo que impide saber con claridad qué ocurrió en ese punto.

“Por aquí caminó por la acera y ya no lo volvimos a ver. Ya no tenemos imágenes oficiales del C4. Esta es la última imagen de Jeshua donde desapareció”, relata el padre en un video difundido en redes.

De acuerdo con su testimonio, el joven salió de la casa de un amigo el 13 de noviembre de 2025 a las 10:44 de la noche y tomó la calle Hacienda de la Floresta.

Recorrido de Jeshua Cisneros Lechuga Antes de Desaparecer. Cámaras del C4 Edomex

Más tarde, alrededor de las 11:15, las cámaras de la plaza San Marcos lo captaron caminando por una banqueta antes de ingresar al estacionamiento del lugar. En nuevas imágenes se observa que Jeshua sale del estacionamiento y, en una última toma del C4, aparece cruzando una avenida en donde no hay iluminación y se pierde del foco de la cámara.

Emiten ficha de búsqueda

Buscan a Jeshua Cisneros Lechuga. Foto: Fiscalía de Edomex

La Fiscalía del Estado de México emitió una ficha de búsqueda donde se detalla que ese día Jeshua vestía sudadera verde con rayas blancas, de tela tipo jerga; pantalón caqui holgado y tenis negros.

Como señas particulares, presenta una perforación en cada ceja, otra en la nariz del lado derecho y una más en el labio izquierdo.

Jeshua nació el 27 de diciembre de 2006, mide 1.72 metros, es de complexión delgada, cara ovalada, cabello negro, mentón alargado, pesa alrededor de 60 kilos y tiene ojos café oscuro.

