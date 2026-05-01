Celebran en Otumba, Edomex, Feria Nacional del Burro 2026, ante Alerta por Peligro de Extinción

La Feria Nacional del Burro 2026 se lleva a cabo como cada año en Otumba, Estado de México, solo que esta vez en un contexto político y social diferente en el mundo, lo que marcó la participación del "Burro de la Paz", un burro que portaba un mundo y a Donald Trump. También había burritos disfrazados de abeja, unicornio y hasta de gladiador.

Noticia relacionada: ¿Qué Es el Domo de Calor y Cuáles Son sus Efectos en México Este 2026? Así Impacta

Feria Nacional del Burro 2026. El burro de la Paz. Foto: N+

Noticia relacionada: Caballos, Tigres y 10 Vehículos: Esto le Aseguraron a Mujer en Otumba, Edomex; ¿Quién Es?

La Feria Nacional del Burro 2026 termina el domingo 3 de mayo y arrancará el día con la Carrera Atlética del Burrito Pulquero.

Feria Nacional del Burro 2026. El burro unicornio. Foto: N+

La Feria Nacional del Burro surgió en 1965, impulsada por habitantes de Otumba por la importancia de estos animales que fueron un punto clave de intercambio comercial, ya que se uilizaban para transportar mercancías entre lugares como Veracruz y la Ciudad de México.

VIDEO: ¡Burritos A Toda Velocidad! Así se Vive la Carrera de Burros en Otumba, Edomex

El obejtivo de la Feria es impulsar el turismo y preservar su valor cultural, y crear conciencia de este animal, ya que se ha declarado en peligro crítico de extinción.

Feria Nacional del Burro 2026. Burro abejita. Foto: N+

Historias recomendadas:

Tu prueba Premium ha finalizado

Tu prueba Premium ha finalizado

Tu prueba Premium ha finalizado