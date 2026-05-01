Las altas temperaturas en esta temporada han generado inquietud entre los habitantes del país; los expertos han informado que se debe a un domo de calor México en este 2026. Te decimos qué es y cuáles son sus efectos.

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¿Qué es un domo de calor?

En México, un domo de calor ocurre regularmente entre los meses de abril a mayo y es un fenómeno meteorológico donde un sistema de alta presión en la atmósfera actúa como una "tapa" o cúpula, atrapando una masa de aire caliente sobre el territorio nacional.

Debido a esa situación, se impide que el calor se disperse, comprimiendo el aire hacia la superficie y elevando las temperaturas de forma prolongada.

Estas son las causas de un domo de calor

El fenómeno conocido como domo de calor se origina por diversos factores atmosféricos:

Bloqueo anticiclónico: Un sistema de alta presión impide la entrada de frentes fríos o nubes que podrían refrescar el ambiente.

Un sistema de alta presión impide la entrada de frentes fríos o nubes que podrían refrescar el ambiente. El aire se calienta más: Debido a la ausencia de vientos fuertes y lluvias, esto permite que la "burbuja" de calor persista por días o semanas.

¿Cuáles son los efectos en la salud de los domos de calor?

Estar expuestos a las altas temperaturas que superan los 45 °C en varios puntos de México causa riesgos a la salud.

Golpe de calor

Es la complicación más grave, caracterizada por piel seca, pulso rápido y posible pérdida del conocimiento.

Deshidratación

Se manifiesta con pérdida de líquidos y sales minerales.

Problemas cardiovasculares

Esto sucede con aumento de la frecuencia cardiaca y alteraciones en la presión arterial.

Afecciones cutáneas

Se reporta la aparición de dermatitis, edemas y quemaduras solares.

Calambres y agotamiento Espasmos musculares dolorosos y fatiga extrema debido al estrés térmico.

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