Choque entre Autobús y Combi en El Ahuehuete en Edomex, Deja 20 Heridos

Un choque entre un autobús de pasajeros y una combi ocurrido la mañana de este domingo 30 de noviembre dejó un saldo de 20 personas heridas en la zona de El Ahuehuete, en el municipio de Ocuilan, Estado de México.

El incidente, registrado en una de las vialidades que conecta a esta comunidad con otros puntos de la región, movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia estatales y municipales.

De acuerdo con los primeros reportes, el impacto entre ambas unidades habría ocurrido cuando uno de los vehículos perdió el control en una curva de la carretera, aunque las autoridades aún investigan las causas precisas del accidente. Tras el choque, varios pasajeros quedaron dentro de las unidades con lesiones de diversa consideración, lo que hizo necesaria la llegada de equipos especializados para su valoración y estabilización.

Al sitio acudieron paramédicos y ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, delegaciones Toluca y Metepec, quienes proporcionaron atención prehospitalaria a los heridos. Como parte del operativo de auxilio, dos adultos y una menor fueron trasladados a hospitales de Toluca para recibir atención médica más especializada, debido a la gravedad de sus lesiones. El resto de los heridos fue atendido en el lugar o canalizado a clínicas cercanas.

Accidente de autobús en el Edomex. Foto: Cruz Roja

Elementos de seguridad pública y protección civil realizaron cortes parciales a la circulación para permitir las maniobras de rescate y el retiro de los vehículos siniestrados. Las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a extremar precauciones en esta ruta, conocida por su afluencia vehicular y tramos complicados.

Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial sobre el estado de salud de los lesionados y las causas del accidente.

