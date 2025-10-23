Convocatoria Becas Aprovechamiento Académico 2025: ¿Quiénes Pueden Solicitar Apoyo de 800 Pesos?

Los estudiantes mexicanos tienen la oportunidad de aplicar a un apoyo económico que les permite continuar con sus estudios. Y en N+ te explicamos ¿Quiénes pueden solicitar esta Beca de Aprovechamiento en 2025?, así como los requisitos que deben cumplir.

Recuerda que este beneficio económico que entrega 800 pesos durante distintos momentos del ciclo escolar, sólo está disponible para estudiantes de Educación Básica, es decir para alumnos de Primaria y Secundaria.

Este programa tiene como objetivo favorecer la permanencia y conclusión de estados de estudiantes que se encuentren en la última etapa de la Primaria, así como en alguno de los tres niveles de la Educación Secundaria.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca de Aprovechamiento en Edomex?

Los estudiantes que podrán aplicar al apoyo económico son aquellos que están inscritos en los subsistemas estatal y federalizado del Estado de México, de alguna institución pública.

Específicamente quienes cursan el 4, 5 y 6 de primaria, así como 1, 2 y 3 de secundaria. Únicamente aquellos que tienen un promedio mínimo de 8.5 en la escala de 0 a 10 en el ciclo escolar inmediato anterior.

Entre otro de los requisitos que deben cumplir está que sus familias cuenten con ingresos económicos inferiores a las líneas de pobreza por ingresos.

De acuerdo con las Reglas de Operación, se priorizará a los solicitantes en las siguientes condiciones:

Tienen una condición especial

Aquellas personas que se reconozcan como afroamericanas y habitantes de lengua indígena

Mujeres Jefas de Familia

Víctimas u ofendidas de Delito

Repatriados

Además, no tienen que ser beneficiarios de ningún otro apoyo económico federal, estatal o municipal. Ni recibir becas de instituciones privadas.

También debe acreditar ser un estudiante regular.

¿Cuántas veces se entrega el apoyo económico de 800 pesos?

La Beca de Aprovechamiento 2025 que entrega 800 pesos a los estudiantes, podrá recibirse hasta en 10 ocasiones, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del ciclo escolar en curso.

Ten en cuenta que hasta octubre de 2025 no se ha lanzado la convocatoria de inscripción a la Beca de Aprovechamiento 2025 para estudiantes de Educación Básica, por lo que vale la pena estar pendiente de las redes sociales y página oficial del programa del Estado de México. Toda vez que el año pasado el registro se realizó en el mes de octubre.

