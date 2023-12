Detienen a Segundo Colaborador del Exalcalde de Toluca Acusado de Extorsión

La Fiscalía del Estado de México dio a conocer que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Aldo Federico "N", quien se desempeñaba como secretario particular de Andrés "N, ex coordinador de asesores durante la gestión del gobierno municipal de Raymundo "N", ex alcalde de Toluca, quien es acusado de secuestro exprés y se encuentra prófugo.

Federico "N" es investigado por el delito de extorsión, por lo que tras cumplimentar el mandato judicial en su contra, elementos de la Fiscalía lo pusieron a disposición de la Autoridad Judicial en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social en Almoloya de Juárez.

Cabe mencionar que este martes 19 de diciembre de 2023 fue detenido en Nuevo León Andrés “N”, quien se desempeñó como coordinador de asesores de Raymundo Martínez Carbajal.

En un comunicado, explicó que Andrés "N" es investigado por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, e informó que el detenido fue trasladado al Estado de México para ser ingresado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social en Almoloya de Juárez.

El expresidente municipal de Toluca se encuentra prófugo, por lo que el pasado 25 de noviembre, elementos de la FGJEM, así como del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, implementaron un operativo simultáneo en distintos puntos de Toluca para cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Raymundo Martínez Carbajal.

La víctima del presunto secuestro sería Emilio Rodríguez, quien fue su suegro y fue detenido en mayo de este año por elementos de la Policía Municipal por presuntos desvíos de recursos en la dirección del DIF municipal.

