Inicio Estado de México Gobierno Edomex Entrega Obras de Periférico Norte; Traslados se Reducirán Hasta en 30 minutos

Gobierno Edomex Entrega Obras de Periférico Norte; Traslados se Reducirán Hasta en 30 minutos

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La reconstrucción total de la vía fue de 108 kilómetros y beneficiará a más de 15 millones de personas

Gobierno Edomex Entrega Obras de Periférico Norte; Traslados se Reducirán Hasta en 30 minutos

Gobierno Edomex Entrega Obras de Periférico Norte; Traslados se Reducirán Hasta en 30 minutos

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El gobierno del Edomex entregó hoy los trabajos de mejoramiento en el Periférico Norte, luego de 4 meses de trabajo. La obra beneficiará a 200 mil automovilistas diarios y reducirá tiempos de traslados de hasta 30 minutos.

La reconstrucción total de 108 kilómetros del Periférico Norte, desde Naucalpan hasta Tepotzotlán, tuvo una inversión mayor a los mil 200 millones de pesos en beneficio de 15 millones de personas que pasan por la vía.

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La gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, acompañada de Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno federal, dijo que también se van a trabajar otras vías.

“También tenemos otras carreteras que se van a ir apoyando y que les vamos a ir dando cuenta de lo que se va realizando”.

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Reconstrucción de Periférico Norte

•    Mejor conexión entre el occidente del país y la Ciudad de México.
•    Nueva iluminación, balizaje, señalización, mejores condiciones de rodaje, así como limpieza y poda.
•    Reducción de riesgos de inundaciones mediante labores de limpieza y mantenimiento del sistema hidráulico.
•    ⁠Recuperación de una vía estratégica que estuvo más de 25 años sin una intervención mayor.

¿Qué municipios y vías benefician los trabajos en Periférico Norte? 

Los municipios beneficiados: 

  • Naucalpan
  • Tlalnepantla
  • Atizapán
  • Cuautitlán Izcalli

Periférico conecta con vías clave:

  • Gustavo Baz
  • Mario Colín
  • Vía Gustavo Baz
  • Autopista México-Querétaro
  • Circuito Exterior Mexiquense

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