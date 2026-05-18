Gobierno Edomex Entrega Obras de Periférico Norte; Traslados se Reducirán Hasta en 30 minutos

El gobierno del Edomex entregó hoy los trabajos de mejoramiento en el Periférico Norte, luego de 4 meses de trabajo. La obra beneficiará a 200 mil automovilistas diarios y reducirá tiempos de traslados de hasta 30 minutos.

La reconstrucción total de 108 kilómetros del Periférico Norte, desde Naucalpan hasta Tepotzotlán, tuvo una inversión mayor a los mil 200 millones de pesos en beneficio de 15 millones de personas que pasan por la vía.

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La gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, acompañada de Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno federal, dijo que también se van a trabajar otras vías.

“También tenemos otras carreteras que se van a ir apoyando y que les vamos a ir dando cuenta de lo que se va realizando”.

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Reconstrucción de Periférico Norte

• Mejor conexión entre el occidente del país y la Ciudad de México.

• Nueva iluminación, balizaje, señalización, mejores condiciones de rodaje, así como limpieza y poda.

• Reducción de riesgos de inundaciones mediante labores de limpieza y mantenimiento del sistema hidráulico.

• ⁠Recuperación de una vía estratégica que estuvo más de 25 años sin una intervención mayor.

¿Qué municipios y vías benefician los trabajos en Periférico Norte?

Los municipios beneficiados:

Naucalpan

Tlalnepantla

Atizapán

Cuautitlán Izcalli

Periférico conecta con vías clave:

Gustavo Baz

Mario Colín

Vía Gustavo Baz

Autopista México-Querétaro

Circuito Exterior Mexiquense

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