Gobierno Edomex Entrega Obras de Periférico Norte; Traslados se Reducirán Hasta en 30 minutos
N+
La reconstrucción total de la vía fue de 108 kilómetros y beneficiará a más de 15 millones de personas
COMPARTE:
El gobierno del Edomex entregó hoy los trabajos de mejoramiento en el Periférico Norte, luego de 4 meses de trabajo. La obra beneficiará a 200 mil automovilistas diarios y reducirá tiempos de traslados de hasta 30 minutos.
La reconstrucción total de 108 kilómetros del Periférico Norte, desde Naucalpan hasta Tepotzotlán, tuvo una inversión mayor a los mil 200 millones de pesos en beneficio de 15 millones de personas que pasan por la vía.
Noticia relacionada: Conductores Ahorran Hasta 45 Minutos con Renovación Total de Periférico Norte
La gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, acompañada de Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno federal, dijo que también se van a trabajar otras vías.
“También tenemos otras carreteras que se van a ir apoyando y que les vamos a ir dando cuenta de lo que se va realizando”.
Reconstrucción de Periférico Norte
• Mejor conexión entre el occidente del país y la Ciudad de México.
• Nueva iluminación, balizaje, señalización, mejores condiciones de rodaje, así como limpieza y poda.
• Reducción de riesgos de inundaciones mediante labores de limpieza y mantenimiento del sistema hidráulico.
• Recuperación de una vía estratégica que estuvo más de 25 años sin una intervención mayor.
¿Qué municipios y vías benefician los trabajos en Periférico Norte?
Los municipios beneficiados:
- Naucalpan
- Tlalnepantla
- Atizapán
- Cuautitlán Izcalli
Periférico conecta con vías clave:
- Gustavo Baz
- Mario Colín
- Vía Gustavo Baz
- Autopista México-Querétaro
- Circuito Exterior Mexiquense
Historias recomendadas:
- Corona Capital Revela Cartel Oficial 2026: Checa Lista Completa de Artistas y Fecha de Preventa
- ¿Puede el Ébola Llegar a México? Secretaría de Salud Emite Aviso Preventivo de Viaje