¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 18 de Mayo 2026? Capufe Informa Afectaciones

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 18 de mayo de 2026? Aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Desde la mañana de este lunes, la autopista presentó afectación vehicular en diversos kilómetros, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe), por lo que la instancia pidió a los automovilistas circular con precaución.

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Noticia relacionada: Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 18 de Mayo 2026.

Afectaciones en la México-Querétaro

Todos los días, tanto Capufe como la Guardia Nacional emiten avisos en redes sociales sobre las afectaciones en la red carretera, como la autopista México-Querétaro; esta es la situación de la vialidad en las últimas horas:

02:12 horas: Carga vehicular en el km 88, dirección CDMX, donde autoridades atienden choque por alcance múltiple e incendio, entre tracto camiones y una pick up.

Carga vehicular en el km 88, dirección CDMX, donde autoridades atienden choque por alcance múltiple e incendio, entre tracto camiones y una pick up. 04:38 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 88, dirección CDMX, tras atención de accidente.

Restablecimiento de la circulación en el km 88, dirección CDMX, tras atención de accidente. 06:43 horas : Carga vehicular en el km 33, dirección CDMX, por labores de mantenimiento en los carriles laterales.

: Carga vehicular en el km 33, dirección CDMX, por labores de mantenimiento en los carriles laterales. 06:44 horas: Carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, en ambos sentidos, sin reporte de incidentes.

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Con información de N+.

spb