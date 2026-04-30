¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 30 de Abril de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 30 de abril de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Labores de mantenimiento

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó a las personas usuarias de la autopista México-Querétaro que continuarán los trabajos de mantenimiento en el carril de baja, en el km 47, dirección a Querétaro.

Por esta razón, habrá cierres parciales de carriles este 30 de abril, de las 8:00 a las 18:00 horas, lo que podría generar problemas en el tránsito.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este jueves 30 de abril de 2026, las autoridades reportaron las siguientes afectaciones en esta vialidad:

2:48 horas: Se reportó reducción de carriles por accidente vial por alcance de tractocamiones, en el km 191, dirección a Querétaro.

Mientras que el miércoles 29 de abril, se registraron los siguientes accidentes y problemas viales:

17:26 horas: Carga vehicular en el km 56, dirección a Querétaro, a la altura del poblado de Jorobas, sin reporte de incidente.

Carga vehicular en el km 56, dirección a Querétaro, a la altura del poblado de Jorobas, sin reporte de incidente. 09:43 horas: Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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