¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 7 de Mayo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 7 de mayo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este jueves 7 de mayo de 2026, las autoridades reportaron las siguientes afectaciones:

A la 1:54 horas, en el km 205, dirección a la Ciudad de México, hubo reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de automóvil).

Mientras que el miércoles 6 de mayo, se registraron los siguientes accidentes y problemas viales:

A las 18:45 horas, hubo cierre a la circulación, en el km 165, dirección a Querétaro, por un choque por alcance múltiple y volcadura de un automóvil.

A las 18:07 horas, se reportó cierre a la circulación en el km 191, dirección a Querétaro, por atención a un incendio de tractocamión.

A las 16:01 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 14:58 horas, en el km 122, dirección a la Ciudad de México, hubo reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura).

A las 12:14 horas, del km 148 al 158, dirección a la Ciudad de México, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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