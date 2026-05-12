¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 12 de Mayo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 12 de mayo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este martes 12 de mayo de 2026, las autoridades no reportaron problemas viales o afectaciones.

Mientras que el lunes 11 de mayo, se registraron los siguientes accidentes y problemas viales:

A las 22:23 horas, en el km 158, dirección a Querétaro, se reportó cierre a la circulación por atención a un accidente y el retiro de la unidad siniestrada.

A las 18:23 horas, en la plaza de cobro de Tepotzotlán, registró carga vehicular en dirección a la CDMX, sin reporte de incidentes.

A las 17:31 horas, en el km 52, hubo reducción de carriles por atención de accidente. Además, se reportó carga vehicular.

A las 16:47 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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