¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 28 de Abril de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 28 de abril de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este martes 28 de abril de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones en esta vialidad.

Por otra parte, el lunes 27 de abril, hubo los siguientes accidentes y problemas viales:

A las 12:58 horas, en el km 127, dirección a CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 18:34 horas, en el km 86, dirección a la CDMX, se reportó reducción de carriles por incendio de pastizal.

A las 18:58 horas, en el km 115, dirección a Querétaro, se reportó el cierre vial por atención de accidente y retiro de unidad siniestrada.

A las 19:56 horas, en el km 193, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención a incidente vehicular.

A las 20:59 horas, se registró lluvia en la México-Querétaro, por lo que se aconsejó a los conductores a manejar con precaución.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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