¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 29 de Abril de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 29 de abril de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Labores de mantenimiento

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó a las personas usuarias de la autopista México-Querétaro que continuarán los trabajos de mantenimiento en el km 47, dirección a Querétaro.

Por esta razón, habrá cierres parciales de carriles los días 29 y 30 de abril, de las 8:00 a las 18:00 horas, lo que podría generar problemas en el tránsito.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este miércoles 29 de abril de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones en esta vialidad.

Sin embargo, el martes 28 de abril, se registraron los siguientes accidentes y problemas viales:

A las 16:50 horas, se reportó carga vehicular en la caseta de cobro de Tepotzotlán, en dirección a la Ciudad de México, sin reporte de incidentes.

A las 14:53 horas, en el km 42, dirección a Querétaro, registró carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Teoloyucan, sin reporte de incidentes.

A las 9:40 horas, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento en el km 64, dirección Querétaro.

A las 9:00 horas hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento del km 148 al 158, dirección CDMX.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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