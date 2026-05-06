¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 6 de Mayo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 6 de mayo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este miércoles 6 de mayo de 2026, las autoridades seguían realizando labores en el km 192 para retirar los camiones siniestrados alrededor de las 21:00 horas.

A las 00:41, se restableció la circulación rumbo a la Ciudad de México, pero seguían las labores en dirección a Querétaro.

Mientras que el martes 5 de mayo, se registraron los siguientes accidentes y problemas viales:

A las 21:07 horas, en el km 192, hubo reducción de carriles en ambos sentidos por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camiones.

A las 18:39 horas, se registraron lluvias a la altura de la caseta de cobro de Palmillas.

A las 16:28 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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