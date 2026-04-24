¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 24 de Abril de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 24 de abril de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

Noticia relacionada: Sube Tarifa para Ir a la México-Querétaro: Nuevo Precio de Caseta de Capufe.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Labores en la México-Querétaro

Por otra parte, este viernes 24 de abril se tienen programados trabajos programados en la México-Querétaro.

A decir del comunicado oficial, se realizarán trabajos de acondicionamiento y maniobras especiales.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este viernes 24 de abril de 2026, las autoridades reportaron afectaciones en esta vialidad:

A las 00:47 horas, en el km 100, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención a un conato de incendio de un tractocamión.

Por otra parte, el jueves 23 de abril, se reportaron los siguientes accidentes y problemas viales:

A las 9:00 horas, del k, 194 al 207, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 16:14 horas, en el km 52, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 17:34 horas, en el km 56, se registró carga vehicular en ambos sentidos, a la altura de la salida al poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

A las 19:08 horas, se reportó reducción de carriles por atención de accidente, en el km 56, dirección a la Ciudad de México.

Historias recomendadas:

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

ICM